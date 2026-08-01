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Une semaine après l'attentat
Environ 300'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Environ 300'000 personnes ont participé samedi à la marche des fiertés à Hambourg, une semaine après un attentat à Berlin. La police avait doublé ses effectifs pour garantir la sécurité de l'événement.
Publié: 17:33 heures
La Pride de Hambourg réunit 300'000 personnes sous haute sécurité.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Environ 300'000 personnes ont défilé samedi pour la marche des fiertés dans les rues de Hambourg, selon la police et les organisateurs, une semaine après l'attentat à Berlin lors de la Pride, où une personne est décédée et une trentaine d'autres ont été blessées. Sous un ciel clément, des personnes de tout âge, drag queens, membres de la communauté LGBT+ et alliés, agitaient des drapeaux arc-en-ciel, à pied ou parfois juchés sur des chars.

Certains brandissaient des pancartes avec le slogan «Solidarité entre personnes LGBT, prendre position pour un avenir sans craintes». En raison de l'attentat qui a eu lieu samedi dernier dans la capitale allemande, la police a doublé ses effectifs par rapport à ceux de l'année dernière pour la marche des fiertés à Hambourg.

Les organisateurs de la marche s'attendaient à environ 250'000 participants et avaient appelé toute la ville hanséatique à y participer. Il y a une semaine, une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche avait eu lieu dans la soirée à Berlin contre la foule rassemblée pour la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne. Le suspect, un jeune Allemand d'origine libanaise de 21 ans, islamiste radicalisé, avait été tué dimanche soir par la police berlinoise.

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