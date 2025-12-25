La Californie a déclaré l'état d'urgence mercredi à Los Angeles et dans plusieurs comtés du sud, face à des pluies torrentielles menaçant de graves inondations et de crues soudaines, selon les autorités météorologiques.

Etat d'urgence à Los Angeles face au risque d'inondations pour Noël

ATS Agence télégraphique suisse

La Californie a décrété mercredi l'état d'urgence à Los Angeles et plusieurs localités du sud de cet Etat américain, en raison de pluies torrentielles qui font craindre de dangereuses inondations. Cette «rivière atmosphérique» apporte également du vent et de la neige.

«Des crues soudaines et généralisées sont attendues», ont alerté les services météorologiques dans leur dernier bulletin mercredi, selon lequel «des vies et des biens sont en grave danger».

Le sud de l'Etat, où il pourrait tomber jusqu'à la fin de la semaine l'équivalent de plusieurs mois de précipitations, a été placé en alerte maximale jusqu'à jeudi matin.

Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a annoncé sur le réseau social X avoir décrété l'état d'urgence à Los Angeles et plusieurs autres comtés, essentiellement dans le sud de la Californie.