La belle-fille de Trump débarque sur Fox News

Lara Trump, avec son mari Eric sur le cliché, a récemment démissionné de la coprésidence du parti républicain (archives). Photo: Evan Vucci

ATS Agence télégraphique suisse

La chaîne TV préférée des conservateurs américains Fox News a annoncé mercredi qu'elle avait embauché Lara Trump, la belle-fille du président américain Donald Trump. Elle animera une émission, une première pour un membre de la famille d'un président en exercice.

Elle sera la vedette d'un programme diffusé le samedi soir, «My view with Lara Trump» («mon point de vue avec Lara Trump», en français), a précisé la directrice générale de Fox News, qui a qualifié l'intéressée de «communicante de talent».

«Je suis ravie d'apporter de nouveau ma voix à Fox News, de parler directement au peuple américain et de mettre l'accent sur ce qui fait la grandeur de ce pays», a quant à elle déclaré l'épouse d'Eric Trump, le benjamin des enfants issus du premier mariage du milliardaire. Lara Trump, 42 ans, a récemment démissionné de la coprésidence du parti républicain. Elle anime un podcast d'actualité depuis 2020 et a déjà collaboré avec Fox News entre 2021 et 2022.

Grande proximité

Son embauche est une nouvelle illustration de la proximité de la chaîne avec Donald Trump. Deux anciennes personnalités du réseau Fox font partie du nouveau gouvernement du républicain: le ministre de la défense Pete Hegseth, qui animait une matinale en vue le week-end sur Fox News, et le ministre des transports Sean Duffy, qui apparaissait sur Fox Business Network.

D'autres ont fait le chemin inverse, comme Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison-Blanche pendant le premier mandat de Donald Trump, désormais sur Fox News. Des membres de la famille de présidents américains ont déjà occupé des postes dans des médias mais jamais en cours de mandat. Les filles de George W. Bush et de Bill Clinton ont travaillé toutes les deux à la télévision américaine, mais après le passage de leurs pères à la Maison-Blanche.