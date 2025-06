Une rare couche de neige a recouvert jeudi une partie du désert d'Atacama au Chili, un phénomène non observé depuis dix ans. Le centre astronomique ALMA a rapporté l'événement, soulignant son caractère exceptionnel dans cette région, la plus aride du monde.

Une rare couche de neige a recouvert jeudi une partie du désert d'Atacama au Chili. Photo: AFP

Une rare couche de neige a recouvert jeudi une partie du désert d'Atacama, le plus aride au monde, dans le nord du Chili, a rapporté le centre astronomique ALMA sur ses réseaux sociaux. «Le désert d'Atacama s'est réveillé ENNEIGÉ! Un phénomène qui n'avait pas été vu depuis dix ans», a écrit sur X le centre, en référence à son site situé à quelque 2900 mètres d'altitude où la neige est tombée.

L'observatoire a toutefois rappelé dans un communiqué que les épisodes neigeux sont réguliers «sur la plaine de Chajnantor», située plus haut, à plus de 5000 mètres d'altitude et à une vingtaine de kilomètres de son site touché par les chutes de neige, où il possède également des installations.

Changement climatique ou événement isolé?

Des chutes de neige comme celle-ci sont peu fréquentes, mais il est encore tôt pour affirmer qu'elles sont un effet du changement climatique, a expliqué à l'AFP le climatologue Raul Cordero. Cependant, «les modèles climatiques suggèrent que ce type d'événement, c'est-à-dire les précipitations dans le désert d'Atacama, devrait augmenter avec le temps», a-t-il ajouté.

Le Chili accueille dans le désert d'Atacama, le plus sec et aride de la planète, des télescopes de plus de trente pays, y compris certains des instruments astronomiques les plus avancés au monde, dont l'observatoire ALMA, le radiotélescope le plus puissant de la planète.