Une dizaine de blessés après une attaque au couteau au Japon

AFP Agence France-Presse
Quatorze personnes ont été blessées dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau, au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé, a indiqué vendredi un responsable des services de secours.
«Quatorze personnes doivent être prises en charge par les services d'urgence», a indiqué à l'AFP Tomoharu Sugiyama, responsable du service d'incendie de la ville de Mishima, dans la région de Shizuoka.
Il a précisé qu'un appel avait été reçu vers 16H30 (07H30 GMT) en provenance d'une usine de caoutchouc voisine indiquant que «cinq ou six personnes avaient été poignardées» et qu'un «liquide de type spray» avait également été utilisé. Les médias japonais ont rapporté qu'une personne était en garde à vue.
