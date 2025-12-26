DE
FR

Une personne arrêtée
Une dizaine de blessés après une attaque au couteau au Japon

Quatorze personnes ont été blessées vendredi dans une usine de Mishima, Japon, lors d'une attaque au couteau accompagnée de la pulvérisation d'un liquide inconnu. Une personne est en garde à vue, selon les médias locaux.
Publié: 11:13 heures
Une attaque au couteau dans une usine au Japon fait 14 blessés. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quatorze personnes ont été blessées dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau, au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé, a indiqué vendredi un responsable des services de secours.

«Quatorze personnes doivent être prises en charge par les services d'urgence», a indiqué à l'AFP Tomoharu Sugiyama, responsable du service d'incendie de la ville de Mishima, dans la région de Shizuoka.

Il a précisé qu'un appel avait été reçu vers 16H30 (07H30 GMT) en provenance d'une usine de caoutchouc voisine indiquant que «cinq ou six personnes avaient été poignardées» et qu'un «liquide de type spray» avait également été utilisé. Les médias japonais ont rapporté qu'une personne était en garde à vue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus