Malgré sa détention, Mikheil Saakachvili reste une figure de l'opposition au gouvernement du Rêve géorgien, accusé de dérive autoritaire (archives). Photo: Irakli Gedenidze

AFP Agence France-Presse

Un tribunal géorgien a condamné lundi à quatre ans et demi de prison l'opposant et ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili, incarcéré depuis 2021 et déjà condamné la semaine dernière à neuf ans de détention, a indiqué à l'AFP son avocat. Mikheïl Saakachvili «a été condamné à quatre ans et six mois de prison pour avoir illégalement franchi la frontière de la Géorgie» à son retour d'exil en 2021, a dit à l'AFP son défenseur Dito Sadzaglichvili.

Un total de 12 ans et demi de prison

Compte tenu de ses condamnations précédentes prononcées en Géorgie, «Mikheïl Saakachvili devra purger au total 12 ans et demi de prison», a précisé le juge Mikheïl Djindjolia. L'ex-président géorgien et des ONG de défense des droits humains dénoncent toutes les poursuites le visant comme politiquement motivées. Mikheïl Saakachvili, 57 ans, avait déjà été condamné en 2018 par contumace à six ans de prison pour abus de pouvoir.

Arrêté en 2021

Il a été arrêté en Géorgie en 2021, à son retour d'exil, pour purger cette peine. Mikheïl Saakachvili avait notamment passé son exil en Ukraine, dont il a obtenu la nationalité et où il a occupé des fonctions officielles.

La semaine dernière, le tribunal municipal de Tbilissi l'a condamné à neuf ans de prison, en rajoutant ainsi trois ans de détention à sa peine initiale. Incarcéré en 2021, Mikheïl Saakachvili est hospitalisé à Tbilissi depuis 2022, après avoir observé une grève de la faim pendant 50 jours. Le Parlement européen a appelé à sa libération immédiate, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé que Mikheïl Saakachvili soit transféré à Kiev.

Une figure de l'opposition malgré sa détention

Mikheïl Saakachvili, qui a étudié aux Etats-Unis et en France et parle couramment cinq langues, avait été porté au pouvoir par la Révolution des Roses en 2003, qui avait évincé pacifiquement les vieilles élites héritées de la période soviétique. Malgré sa détention, il reste une figure de l'opposition au gouvernement actuel du parti du Rêve géorgien, accusé de dérive autoritaire et de vouloir se rapprocher de Moscou.