Vladimir Poutine a proposé de placer l'Ukraine sous l'administration de l'ONU et d'y organiser de nouvelles élections. Le dirigeant du Kremlin utiliserait sciemment cette proposition afin de faire avancer ses objectifs stratégiques de guerre, estiment deux spécialistes.

Vladimir Poutine veut placer l'Ukraine sous l'administration des Nations unies et y organiser de nouvelles élections. Photo: Getty Images

Daniel Jung

Le président russe Vladimir Poutine semble mener son homologue américain Donald Trump à la baguette dans les négociations sur l’Ukraine. Dernière manœuvre en date: placer temporairement l’Ukraine sous administration de l’ONU afin d’y organiser des élections.

«En principe, une administration de transition en Ukraine pourrait être mise en place sous l’égide des Nations unies, des Etats-Unis, des pays européens et de nos partenaires», a déclaré le chef du Kremlin lors d’une visite dans la ville portuaire de Mourmansk, dans le nord du pays, où il s’est entretenu avec l'équipage du sous-marin nucléaire Arkhangelsk.

La dernière idée de Poutine pourrait toutefois trouver une oreille attentive chez Donald Trump, selon Ulrich Schmid, spécialiste de la Russie à l'Université de Saint-Gall. Mais si Trump tombe vraiment dans le piège, les conséquences pourraient être considérables pour l'Ukraine. Eclairage en cinq points.

1 Pourquoi Poutine fait-il cette proposition maintenant?

«Parce qu'il évite ainsi des concessions, garde Trump occupé et peut en même temps continuer à agir militairement contre l'Ukraine», complète Frank Sauer, politologue à l'Université des Forces armées de Munich.

Militairement, la Russie se trouve dans une position relativement forte. Ces derniers mois, Poutine a réussi à gagner du terrain dans l'Est de l'Ukraine. A Mourmansk, il s'est montré confiant. Les troupes ukrainiennes seraient sur le point de subir une défaite totale, comme il l'a déclaré: «Il y a des raisons de penser que nous leur donnerons le coup de grâce.»

«Contrairement à ce que Poutine laisse entendre de manière emphatique, l'Ukraine n'est absolument pas sur le point de subir une défaite militaire», nuance Ulrich Schmid. Cependant, la situation pourrait devenir critique cet été si les livraisons d'armes occidentales venaient à manquer. «Mais il n'y a aucune chance que Poutine prenne le contrôle des quatre régions annexées de l'Est de l'Ukraine dans un avenir proche», souligne encore l'expert.

C'est pourquoi Poutine aurait recours à ce qui serait un subterfuge, en proposant à l'Occident une offre de paix. Celle-ci pourrait sembler être un compromis, mais en réalité, elle vise à faire de l'Ukraine un Etat vassal de la Russie.

2 Qu'est-ce que cela signifie pour les négociations?

«Poutine mène Trump par le bout du nez, comme lors de sa première présidence», déclare Frank Sauer. Poutine simule une volonté de négociation russe, explique de son côté Ulrich Schmid. Par ce biais, il cherche à faire apparaître l'Ukraine comme la partie qui refuse la paix. «Ce faisant, il veut dissimuler le fait que la Russie a elle-même déclenché cette guerre, en violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies.»

Pour l'Ukraine, une administration de l'ONU serait inacceptable, car elle remettrait en question la légitimité du gouvernement actuel dirigé par le président Volodymyr Zelensky, et pourrait potentiellement donner à la Russie une influence sur la formation d'un nouveau gouvernement.

3 Les Etats-Unis pourraient-ils accepter la proposition?

Trump sera-t-il plus réceptif? «Il est difficile de le dire en raison de la politique incompétente et erratique de la Maison Blanche», estime Frank Sauer. «Les premières réactions de la Maison Blanche sont modérées», poursuit l'expert. Toutefois, l'attitude jusqu'ici favorable à la Russie de l'administration Trump ne permet pas d'exclure quoi que ce soit. «Trump a déjà demandé de nouvelles élections en Ukraine et a qualifié Zelensky de 'dictateur'.»

En fin de compte, un accord permettant à la Russie le contrôle de territoires ukrainiens ferait également le jeu de Trump, argumente Frank Schmid: «Si la Russie peut régner sur Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson, alors les Etats-Unis pourraient tout aussi bien régner sur le Panama, le Groenland et le Canada.»

4 Poutine peut-il compter sur les Etats-Unis pour exercer une mainmise sur l'Ukraine?

«Oui», répond du tac au tac Frank Sauer. «Trump a déjà accordé toutes les exigences de la Russie lors de son premier appel téléphonique.» Et d'ajouter: «En fin de compte, l’administration Trump se fiche du sort de l’Ukraine.» L’adversaire réel pour l’administration Trump est la Chine. «La 'bromance' de Trump avec Poutine doit également être appréhendée dans ce contexte», explique Ulrich Schmid.

L’administration Trump rêve d’une détente entre les Etats-Unis et la Russie, qui pourrait aussi être exploitée économiquement. «Une telle nouvelle alliance viserait, du point de vue américain, à réduire la dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine», précise-t-il encore.

5 Existe-t-il une volonté de paix au Kremlin?

«Actuellement, malheureusement pas», répond Frank Sauer. Mais pour lui, une chose est claire: si les Etats-Unis devaient accepter la dernière proposition de Poutine, ce serait une catastrophe pour l'Ukraine et le reste de l'Europe.

La proposition de Poutine à l'ONU n'est donc probablement pas une offre de paix sérieuse, mais une manœuvre tactique pour gagner du temps. Poutine veut continuer à affaiblir l'Ukraine et à orienter les négociations en sa faveur. Il continue donc de miser sur une victoire plutôt que sur un compromis.