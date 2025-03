1/5 En décembre 2024, Emmanuel Macron avait réussi à convier Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'Elysée. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Richard Werly Journaliste Blick

Retenez bien ce terme car il dit toute l’ambiguïté des propositions européennes sur les futures «garanties de sécurité» données à l’Ukraine, pour une paix durable. Plus question, en effet, de parler de force d’interposition ou d’unités déployées au sol, dans ce pays en guerre, pour y former des unités ukrainiennes.

Le terme employé désormais par l’entourage d’Emmanuel Macron est «force de réassurance». Traduisez: la sécurité de l’Ukraine sera d’abord assurée par les Ukrainiens. Les Européens seront en soutien, sans préciser comment, où et dans quelles conditions.

Brouillard de la coalition

C’est ce brouillard de la «coalition des volontaires» que Volodymyr Zelensky va tenter de dissiper à Paris, où il est arrivé ce mercredi soir. Une réunion de 31 pays, représentés pour la plupart par leurs «leaders», sera ensuite présidée jeudi matin par Emmanuel Macron. L’objectif est d’y aborder, une fois de plus, la nature et le volume du soutien militaire que les Européens, plus le Canada, la Turquie et la Norvège, sont prêts à apporter à l’armée ukrainienne.





Apprendra-t-on enfin, par exemple, la livraison prochaine par le gouvernement allemand des missiles longue portée Taurus? C’est peu probable. La réalité est que pour l’heure, les Européens attendent de savoir à quoi ressemblera le cessez-le-feu. Le regard rivé sur leur allié (qui ne les supporte pas) Donald Trump, ils semblent avoir fait le deuil d’une participation effective aux pourparlers entre les Etats-Unis et la Russie. Lundi à Riyad, en Arabie saoudite, les deux pays sont tombés d’accord sur une trêve navale en mer Noire, à laquelle l’Ukraine a donné son accord.

Que proposent les Européens?

Que proposent les Européens? Rien pour le moment. L’idée d’une force maritime de surveillance est évoquée. L’Italie, réticente à envoyer des troupes au sol, pourrait y participer, tout comme la Turquie. Mais tout cela reste vague. Pas question, en revanche, de lever des premières sanctions contre Moscou, alors que les Etats-Unis pourraient le faire. Pour les Européens, seul un retrait «inconditionnel» de l’armée russe des zones qu’elle occupe ouvrirait ce chapitre d’une levée de l’embargo commercial et financier.

Pourquoi se réunir alors à Paris, après les négociations de Riyad? Au moins trois raisons sont évoquées. La première est de soutenir publiquement Volodymyr Zelensky, en lui assurant qu’il n’est pas seul face à Trump et Poutine. La seconde est de s’assurer que l’unité européenne demeure, maintenant que la Hongrie du pro-russe Viktor Orbán est marginalisée au sein de l’Union sur la question du soutien à Kiev. La troisième est une raison interne à l’Union européenne. Il faut à tout prix éviter les dissensions internes. Il faut serrer les rangs pour que les investissements en matière de défense se fassent au profit des industries européennes en priorité.

Ras-le-bol des idées

Et Zelensky dans tout ça? Le président ukrainien a impérativement besoin d’autre chose que de discours, de concepts, et de plans brumeux sur une force de «réassurance». Il va donc pousser en ce sens, avec sans doute le soutien d’Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer. Cette force européenne est en effet au cœur du débat. Elle devrait être composée de forces de différents pays, autour d’un noyau franco-britannique. Elle ne jouera pas en revanche le rôle de force de contrôle de la ligne de front de 1400 kilomètres. Rôle qui pourrait être rempli, après une résolution de l’ONU, par des forces internationales.



Ce que Zelensky peut obtenir des Européens? A ce stade, pas grand-chose.