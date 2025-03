Si le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine était intéressant d'un point de vue géopolitique, il l'était également pour... le hockey sur glace. Les deux présidents ont en effet parler de l'organisation de matches entre la NHL et la KHL.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont évoqué la possibilité d’organiser des matchs de hockey entre les États-Unis et la Russie lors d’un appel téléphonique mardi, selon l’agence de presse russe TASS. Cette discussion aurait notamment porté sur des rencontres entre joueurs de NHL et de KHL, malgré la situation tendue entre les deux pays et la mise à l’écart de la Russie du hockey international depuis 2022. Toujours selon TASS, le président russe a proposé à son homologue américain l'organisation de matches entre des équipes américaines et russes dans chaque pays.

Du côté de la NHL, la réaction a été mesurée. Interrogée par ESPN, la ligue a indiqué: «Nous venons juste d'apprendre cette conversation entre le président Trump et le président Poutine. Évidemment, nous n'étions pas partie prenante de ces discussions et il ne serait pas approprié de commenter à ce stade.» Une réponse prudente, qui rappelle que la NHL avait suspendu toute coopération avec la KHL il y a deux ans et que le contexte international n’a pas évolué en faveur d’un rapprochement.

La NHL et la KHL ont déjà disputé des matches par le passé. Il y a notamment eu une rencontre entre les New York Rangers et le Metallurg Magnitogorsk à Berne lors de l'édition 2008 de la Victoria Cup. Les Carolina Hurricanes ou les Phoenix Coyotes avaient également traversé l'Atlantique pour affronter le SKA Saint Petersburg en Russia ou le Dinamo Riga en Lettonie.

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie et la Biélorussie sont exclues des compétitions internationales de hockey. L’IIHF a récemment prolongé cette interdiction jusqu'à la saison 2025-26, invoquant des raisons de sécurité. Une décision qui, sauf revirement du Comité international olympique, privera la Russie des Jeux olympiques de Milan en 2026.

Ce n’est pas la première incursion récente de Donald Trump dans le monde du hockey. L’ancien président avait déjà fait parler de lui en appelant l’équipe des États-Unis avant la finale du NHL 4 Nations Face-Off contre le Canada, un match perdu en prolongation (3-2). Ce tournoi avait été marqué par des tensions politiques entre les deux pays, notamment après les propos de Trump sur l’intégration du Canada comme un «51e État», déclenchant des huées lors des hymnes nationaux.

Reste à voir si cette proposition de Trump et Poutine dépassera le stade de l’effet d’annonce. Pour l’instant, la NHL n’a donné aucun signe d’ouverture, et l’IIHF maintient son gel des compétitions internationales pour la Russie.