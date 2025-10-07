La maire d'une petite ville allemande, Iris Stalzer, a été grièvement poignardée mardi devant son domicile à Herdecke. Le chancelier Friedrich Merz a condamné cet «acte odieux», exprimant des craintes pour la vie de la politicienne.

Une maire fraichement élue a été poignardée en Allemagne

Une maire fraichement élue a été poignardée en Allemagne

1/4 La politicienne SPD Iris Stalzer a été grièvement poignardée mardi devant son domicile à Herdecke. Photo: DR

AFP Agence France-Presse

Opération d'envergure en Allemagne: comme l'a d'abord rapporté la chaîne WDR, une femme a été poignardée mardi à Herdecke, dans l'ouest du pays. Il s'agit d'Iris Stalzer, maire nouvellement élue issue du SPD (parti de gauche). La police et les services de secours sont sur place

Selon le «Westfalenpost», l'élue locale serait en danger de mort. Elle aurait reçu treize coups de couteau au ventre et au dos. C'est son fils de 15 ans qui l'a retrouvée grièvement blessée, rapporte le quotidien «Bild».

Les urgentistes luttent actuellement pour sauver la vie d'Iris Stalzer. Un porte-parole des pompiers a déclaré au quotidien «Westfalenpost»: «Nous avons prodigué les meilleurs soins possibles à la patiente et l'avons confiée aux secours.» Un hélicoptère l'a ensuite transportée à l'hôpital.

Selon un journaliste de WDR, un adolescent a été menotté et emmené hors de la maison par la police. D'après «Bild», il s'agit justement du fils d'Iris Stalzer. Lui et sa soeur de 17 ans se trouvaient dans la maison au moment des faits. On ignore actuellement si le fils est suspecté. Selon le journal allemand, il aurait déclaré à la police que sa mère avait été agressée par plusieurs hommes dans la rue.

Des motifs politiques?

Toujours selon «Bild», la police poursuit ses recherches pour retrouver les auteurs. Les enquêteurs s'interrogent sur un mobile politique, même si aucune menace grave n'a été proférée contre la politicienne par le passé.

Âgée de 57 ans, Iris n'a été élue maire de cette ville de 23'000 habitants que le 28 septembre dernier. Elle a remporté de justesse l'élection décisive face au candidat CDU (droite conservatrice) Fabian Haas avec 52,2 % des voix. «Je serai à la mairie à partir du 3 novembre», a-t-elle déclaré dans une interview accordée au journal «Westfalenpost» parue ce lundi.

Durant sa campagne électorale, elle a notamment empoigné le sujet de la sécurité dans sa ville. «Il ne doit pas y avoir de zones de peur à Herdecke», avait-elle déclaré.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est également exprimé. «Nous craignons actuellement pour la vie de la maire élue Iris Stalzer et espérons son rétablissement complet. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches», a-t-il écrit sur X.