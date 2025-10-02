Une attaque au couteau a eu lieu jeudi à l'extérieur d'une synagogue à Manchester, en Angleterre, faisant quatre blessés. Les services de secours sont intervenus sur place dans le quartier de Crumpsall.

Une attaque au couteau a eu lieu à l'extérieur d'une synagogue à Manchester jeudi matin. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes ont été blessées jeudi matin dans une attaque à l'extérieur d'une synagogue à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, le jour de la fête de Kippour, a indiqué la police, qui a dit avoir «tiré» sur le suspect.

Les quatre personnes ont été blessées «par un véhicule et par des coups de couteau», a précisé la police du Grand Manchester sur X. «Des coups de feu ont été tirés par des policiers et un homme a été touché, vraisemblablement l'auteur des faits», a ajouté la police, qui n'a pas précisé si celui-ci était décédé.

«Tout danger immédiat semble désormais écarté», a lancé le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, sur la radio locale de la BBC, appelant les gens à «ne pas se perdre en conjectures sur les réseaux sociaux». Il a félicité la police pour sa «rapide» intervention.

«Horrifié par l'attaque»

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit «horrifié» par l'attaque. «Je suis horrifié par l'attaque à la synagogue de Crumpsall», au nord de Manchester, a écrit le chef du gouvernement sur X. «Le fait que cela se soit produit le jour de Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif, rend (cette attaque, ndlr) encore plus horrible», a-t-il ajouté.

Selon une source gouvernementale britannique, le dirigeant travailliste va écourter sa présence au Sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Copenhague, pour revenir au Royaume-Uni.