La communauté en deuil
Une fusillade devant une discothèque en Equateur fait huit morts

Une fusillade devant une discothèque en Equateur a fait huit morts dimanche. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de personnes à Santa Lucía, dans la province de Guayas, une zone sous état d'urgence pour lutter contre la violence des gangs.
Publié: 10.08.2025 à 22:48 heures
Une fusillade devant une discothèque en Equateur a fait huit morts dimanche. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

Huit personnes sont mortes dimanche après qu'un groupe d'hommes armés a ouvert le feu devant une discothèque dans une commune rurale du sud-ouest de l'Equateur, a annoncé la police.

Les assaillants sont arrivés sur les lieux à bord de deux camionnettes et ont ouvert le feu sur un groupe de personnes qui buvaient de l'alcool dans la rue, devant l'entrée d'une discothèque, vers 01H15 locale (06H15 GMT) dans le canton de Santa Lucía, dans la province de Guayas.

Les policiers ont trouvé «plusieurs personnes blessées et sept cadavres» en arrivant sur les lieux, a déclaré le colonel de police Javier Chango au cours d'une conférence de presse. Une huitième personne est morte alors qu'elle était soignée dans un hôpital local, a-t-il ajouté.

«Unis dans la tristesse et la prière»

Parmi les victimes mortelles figure un homme identifié comme Jorge Urquizo, frère du maire de cette municipalité de 38'000 habitants et propriétaire de la discothèque. La police a trouvé sur place près de 80 douilles de balles de neuf millimètres et d'armes automatiques. Après l'attaque, les hommes armés sont retournés à leurs véhicules et ont pris la fuite par «une route inconnue», a ajouté le colonel de police.

Dans cette zone, les autorités ont arrêté une personne armée d'un revolver qui se déplaçait dans une camionnette, mais elles n'ont pas pu déterminer si cet homme avait participé à l'attaque. La police n'a pas encore établi les raisons de ce massacre.

La mairie de Santa Lucía s'est déclarée en deuil dimanche. «Nous nous unissons dans la tristesse et la prière face à cet acte violent qui a frappé notre communauté», a écrit le bureau du maire Ubaldo Urquizo sur les réseaux sociaux. Guayas est l'une des quatre provinces dans lesquelles le président Daniel Noboa a récemment renouvelé l'état d'urgence pour deux mois, afin de lutter contre la violence des gangs criminels.

