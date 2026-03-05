Donald Trump a annoncé le renvoi de Kristi Noem, ministre de la Sécurité intérieure. Sa mise à l'écart fait suite aux auditions parlementaires sur un contrat public controversé. Elle sera remplacée par le sénateur Markwayne Mullin dès le 31 mars.

Trump annonce le renvoi de sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem

Trump annonce le renvoi de sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé jeudi sur son réseau Truth Social le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des pilotes de la politique d'expulsions d'immigrés du gouvernement américain.

La ministre, qui se voit confier une mission «d'émissaire spéciale» pour l'Amérique latine, sera remplacée à compter du 31 mars par le sénateur républicain Markwayne Mullin, a précisé le président américain.

Selon la presse, Donald Trump aurait pris sa décision après des auditions parlementaires de Kristi Noem, lors desquelles elle a été mise en difficulté sur l'attribution d'un important contrat public.