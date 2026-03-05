AFP Agence France-Presse
Donald Trump a annoncé jeudi sur son réseau Truth Social le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des pilotes de la politique d'expulsions d'immigrés du gouvernement américain.
La ministre, qui se voit confier une mission «d'émissaire spéciale» pour l'Amérique latine, sera remplacée à compter du 31 mars par le sénateur républicain Markwayne Mullin, a précisé le président américain.
Selon la presse, Donald Trump aurait pris sa décision après des auditions parlementaires de Kristi Noem, lors desquelles elle a été mise en difficulté sur l'attribution d'un important contrat public.
