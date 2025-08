Cette famille suisse a vécu une véritable scène d'horreur. Lors de leur retour de vacances aux Etats-Unis, de violentes turbulences ont contraint l'avion à atterrir en urgence, causant plus d'une dizaine de blessés.

1/4 Un vol de la compagnie Delta Airlines à destination d'Amsterdam a connu d'importantes turbulences mercredi dernier. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Kestenholz

Cette famille suisse de quatre personnes se souviendra pendant longtemps de ce vol Delta Airlines au départ de Salt Lake City et à destination d'Amsterdam. Aprè de violentes turbulences à bord qui ont fait plusieurs blessés, l'avion a été obligé d'atterrir en urgence à Minneapolis, dans le Minnesota.

«De nombreuses valises et même des passagers ont été projeté en l'air par les turbulences», raconte la famille. Le père, la mère et les deux enfants portaient tous leur ceinture de sécurité, ce qui n'était pas le cas des personnes qui ont été éjectées de leur siège.

25 personnes hospitalisées

Les passagers ont dû rester à bord pendant environ 45 minutes après l'atterrissage d'urgence, jusqu'à ce que les médecins urgentistes et les ambulanciers puissent évacuer les blessés. Delta Airlines a confirmé les turbulences et l'atterrissage d'urgence sur son site Internet officiel. «Du personnel médical a pris en charge les passagers et l'équipage dès l'atterrissage», peut-on lire.

Selon les médias locaux, l'aéroport a confirmé des blessés suite à des «turbulences importantes». «Certaines personnes ont été emmenées dans des établissements médicaux», rapporte Kare 11, la chaîne locale de Minneapolis Kare 11. Plus tard, Delta Airlines a confirmé le nombre de blessés, soit 25, comme le rapporte ABC News. Au total, 273 passagers et 13 membres d'équipage se trouvaient à bord.

Un trou d'air important

Mais que s'est-il passé durant ce vol infernal? Le vol DL57 est un Airbus A330. L'avion avait décollé comme prévu mercredi à 16h30, heure locale, et a dû se poser en urgence deux heures et 21 minutes plus tard.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les enregistrements de la trajectoire de vol sur Flightradar24 montrent comment l'avion s'enfonce soudainement en deux minutes à l'altitude de croisière, puis perd rapidement de l'altitude après un court vol stable, pour atterrir à l'aéroport le plus proche possible. Il s'agissait donc d'un trou d'air, une turbulence soudaine que ressent un avion lorsqu’il traverse une zone d’air en mouvement vertical rapide, généralement descendant.