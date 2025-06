1/6 Selon les informations officielles, Vladimir Poutine aurait deux filles. Officieusement, il y en aurait beaucoup plus. Photo: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Lucien Esseiva

Il y a du remue-ménage dans le milieu artistique parisien. Une jeune artiste qui se présente sous le nom de Luiza Rudnova, Luiza Rozova ou encore d'autres pseudonymes s'appellerait en réalité Elizaveta Krivonogikh et serait la fille illégitime du président russe Vladimir Poutine. C'est ce que prétend la chaîne de télévision ukrainienne TSN.

La jeune femme de 22 ans vit dans la capitale française depuis 2020 et étudiait jusqu'à récemment à l'ICART, une école de management réputée située près de l'Arc de Triomphe et en parallèle, elle aurait travaillé comme DJ. Elle a désormais un nouveau job et travaille apparemment dans deux galeries d'art, où elle organise des expositions d'art…contre la guerre.

Une artiste russe refuse de travailler avec elle

L'artiste russe Nastya Rodionova a rendu public le nouvel emploi de la «fille» de Poutine sur Facebook. Cette dernière vit en exil à Paris depuis le début de la guerre en Ukraine et aurait dû travailler avec Luiza Rudnova, la possible fille cachée de Poutine.

Mais Nastya Rodionova a refusé. «Nous devons savoir à qui nous avons affaire, et décider nous-mêmes si nous pouvons vivre avec. Ma réponse personnelle dans ce cas est non», écrit-elle sur Facebook.

Le galeriste russe Dmitri Dolinski a confirmé au portail d'information «Meduza» l'engagement de Luiza Rudnova depuis octobre 2024. Il a toutefois souligné que «les enfants ne sont pas responsables de leurs parents».

Nastya Rodionova ne partage pas ce point de vue. Elle a argué que la fille cachée de Poutine profite, elle aussi, du régime. Malgré la polémique, le galeriste tient à l'artiste controversée. Il souligne qu'aucun des artistes avec lesquels il travaille n'a l'impression qu'elle «soutient d'une quelconque manière le régime russe ou la guerre».

L'intéressée alimente le mystère

Il n'a jamais été confirmé que Luiza Rudnova était effectivement la fille de Vladimir Poutine. Mais différents faits laissent supposer sa filiation. D'une part, elle ressemble de façon remarquable au président russe, et d'autre part, la mère de Rudnova, Svetlana Krivonogikh, est devenue subitement riche après sa naissance.

L'ancienne femme de ménage possède aujourd'hui un penthouse de luxe à Saint-Pétersbourg et détient des parts dans la banque d'Etat Rossiya. Elle figure en outre sur les listes de sanctions occidentales. Svetlana Krivonogikh elle-même a réagi avec calme aux informations des médias sur sa prétendue liaison avec Poutine.

La «fille» de Poutine ne s'est jamais exprimée sur les spéculations concernant son père, mais s'est retirée des réseaux sociaux dès que les rumeurs ont été connues.

Dans une interview accordée au magazine russe «GQ» en 2021, elle s'est contentée de faire des allusions cryptiques: «Quand des étrangers commencent à s'immiscer dans votre vie, ce n'est pas très agréable.»