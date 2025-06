1/8 La paix ne semble pas l'intéresser: le chef du Kremlin Vladimir Poutine a lancé une offensive estivale. Photo: keystone-sda.ch

Johannes Hillig , AFP et Keystone-SDA

«Je suis fermement convaincu que Poutine ne veut pas mettre fin à cette guerre», a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview à la chaîne américaine ABC. Selon lui, le chef du Kremlin veut une «défaite totale» de l'Ukraine. Rien d'étonnant à cela: les discussions menées jusqu'à présent sur un cessez-le-feu n'ont pas abouti. Et la Russie lance actuellement des attaques aériennes massives sur l'Ukraine. Le lundi de Pentecôte, l'attaque la plus grave depuis le début de la guerre a eu lieu.

L'armée de l'air ukrainienne a enregistré dans son bilan 479 drones russes utilisés – le chiffre le plus élevé depuis le début de la guerre. A cela s'ajoutent 20 missiles de croisière, selon les données ukrainiennes.

«Offensive dans la région de Dnipropetrovsk»

Pour la première fois au cours de l'offensive militaire russe qui dure depuis trois ans, les forces de Moscou ont, selon leurs propres indications, pénétré au sol dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. L'armée russe a annoncé dimanche sur le service en ligne Telegram que les forces d'une unité de chars menaient «une offensive dans la région de Dnipropetrovsk».

Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que ses soldats avaient «atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk» et qu'ils poursuivaient désormais leur offensive «dans la région de Dnipropetrovsk». Donetsk fait partie des cinq régions que la Russie a déclarées annexées. Dnipropetrovsk, qui jouxte Donetsk, n'en faisant jusqu'à présent pas partie.

Un important centre minier et industriel

L'avancée des forces russes dans une autre région d'Ukraine, au milieu de négociations de paix stagnantes, est un revers à la fois symbolique et stratégique pour Kiev après des mois de pertes sur le terrain.

Dnipropetrovsk est un important centre minier et industriel de l'Ukraine. Des incursions russes plus profondes dans la région pourraient avoir de graves conséquences pour l'armée et l'économie ukrainiennes en difficulté. Avant le début de l'offensive russe en février 2022, environ trois millions de personnes vivaient dans la région, dont environ un million dans la capitale régionale Dnipro, qui est régulièrement la cible d'attaques meurtrières de drones et de missiles.

Moscou a annoncé la prise du village de Zorya

L'ex-président russe Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité nationale, a qualifié dimanche cette avancée d'avertissement pour Kiev: «Ceux qui ne veulent pas reconnaître les réalités de la guerre lors des négociations feront face à une nouvelle réalité sur le terrain», a t-il déclaré dans les services en ligne. Il a également confirmé que les forces armées russes avaient lancé «une offensive» dans la région.

Moscou a également annoncé la prise du village de Zorya dans la région de Donetsk, près de la frontière avec Dnipropetrovsk. L'armée russe a publié des photos sur lesquelles ses soldats hissaient le drapeau russe dans le village.

Briser le moral de l'Ukraine

Il y a également des inquiétudes concernant la province de Soumy, au nord-est du pays. La Russie y a rassemblé 50'000 soldats et progresse lentement vers la capitale de la province, comme le rapporte «The Economist». Des vidéos qui font le tour de X et Telegram montreraient comment la Russie déplace ses troupes et son matériel. Parmi eux, des systèmes de défense aérienne, des armes et des munitions.

Selon des sources ukrainiennes, des officiers russes capturés auraient affirmé que l'offensive d'été était la «dernière avancée». L'objectif: briser le moral de l'Ukraine.

Parallèlement, les Russes ont déployé un nouveau drone de combat dans la région. Son nom: V2U. Il est censé rechercher et sélectionner des cibles de son propre chef à l'aide de l'IA, ont rapporté lundi les services secrets militaires ukrainiens sur Telegram.