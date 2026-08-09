DE
FR

Une avancée historique
Damas a trouvé un accord avec Moscou sur le sort des bases russes

La Syrie et la Russie signent un accord «historique» sur les bases de Hmeimim et Tartous. Ces sites militaires seront transformés en centres de formation conjoints d'ici trois mois.
Publié: 09.08.2026 à 16:31 heures
Ahmed al-Charaa a déjà rencontré Poutine à deux reprises depuis la chute de Bachar al-Assad.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Syrie a annoncé dimanche être parvenue à un accord sur l'avenir des deux bases russes dans le pays. Moscou les avait utilisées pour soutenir le président Bachar al-Assad pendant la guerre civile.

A lire aussi
La Syrie forme son tout premier Parlement post-Assad
Nouvelle Constitution
La Syrie forme son tout premier Parlement post-Assad
Les Kurdes rejettent leurs représentants au futur parlement syrien
Damas sombre dans la crise
Les Kurdes rejettent leurs représentants au futur parlement syrien

Les installations militaires de l'aéroport de Tartous et du port de Hmeimim, sur la côte méditerranéenne, seront transformées «en centres conjoints de formation (...), dans le cadre de nouveaux arrangements préservant les intérêts mutuels», a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle Sana.

L'accord, fruit d'un an et demi de négociations, «a fixé un délai n'excédant pas trois mois pour achever le processus», a précisé l'agence. Parallèlement, les installations civiles des deux bases seront remises aux autorités de Damas.

Protocole d'accord «historique»

Le ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a inspecté dimanche les installations et infrastructures incluses dans le protocole d'accord, qualifié d'"historique» par l'agence Sana.

La base aérienne de Hmeimim et la base navale de Tartous constituaient les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS. Elles sont restées opérationnelles pendant les négociations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus