La Syrie et la Russie signent un accord «historique» sur les bases de Hmeimim et Tartous. Ces sites militaires seront transformés en centres de formation conjoints d'ici trois mois.

Damas a trouvé un accord avec Moscou sur le sort des bases russes

Damas a trouvé un accord avec Moscou sur le sort des bases russes

ATS Agence télégraphique suisse

La Syrie a annoncé dimanche être parvenue à un accord sur l'avenir des deux bases russes dans le pays. Moscou les avait utilisées pour soutenir le président Bachar al-Assad pendant la guerre civile.

Les installations militaires de l'aéroport de Tartous et du port de Hmeimim, sur la côte méditerranéenne, seront transformées «en centres conjoints de formation (...), dans le cadre de nouveaux arrangements préservant les intérêts mutuels», a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle Sana.

L'accord, fruit d'un an et demi de négociations, «a fixé un délai n'excédant pas trois mois pour achever le processus», a précisé l'agence. Parallèlement, les installations civiles des deux bases seront remises aux autorités de Damas.

Protocole d'accord «historique»

Le ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a inspecté dimanche les installations et infrastructures incluses dans le protocole d'accord, qualifié d'"historique» par l'agence Sana.

La base aérienne de Hmeimim et la base navale de Tartous constituaient les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS. Elles sont restées opérationnelles pendant les négociations.