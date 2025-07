Poutine défie Trump en bombardant intensivement Kiev

La capitale ukrainienne a été violemment attaquée dans la nuit du 30 au 31 juillet. Photo: Anadolu via Getty Images

Valentin Köpfli avec l'AFP

Depuis plus de trois ans, missiles et drones russes plongent l’Ukraine dans un véritable enfer. Les cibles militaires ne sont pas les seules visées: hôpitaux, écoles et immeubles d’habitation subissent régulièrement de violentes attaques. Mardi, le président américain Donald Trump a donné «10 à 12 jours» à la Russie pour mettre fin à la guerre. Faute de quoi, il prévoit de renforcer les sanctions.

Mais ce signal inquiète-t-il vraiment le président Vladimir Poutine? Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a de nouveau frappé son ennemi, lançant 300 drones et huit missiles contre plusieurs régions ukrainiennes.

Nombreux enfants blessés

Selon les autorités ukrainiennes, au moins six personnes ont été tuées à Kiev, dont une mère et son fils de six ans, a indiqué Tymur Tkachenko, chef de l’administration militaire de la capitale. Le maire Vitali Klitschko a fait état d’au moins 82 blessés, dont neuf enfants. «C’est le nombre le plus élevé d’enfants blessés en une seule nuit à Kiev depuis le début de l’invasion à grande échelle», a-t-il précisé.

Ailleurs dans la ville, l’onde de choc a brisé les fenêtres d’un service pédiatrique, endommagé une école et une crèche. Un autre établissement scolaire a également été touché, selon la protection civile. Le président Volodymyr Zelensky a publié sur X une vidéo montrant un bâtiment détruit, des incendies et d’épais nuages de fumée.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pression sur Poutine

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a appelé à accentuer la pression sur Moscou. «Poutine n’a aucun intérêt à mettre fin aux tueries, a-t-il écrit sur X. Il est temps d’exercer une pression maximale sur Moscou. Le président Donald Trump s’est montré jusqu’à présent très généreux et patient avec Poutine pour trouver une solution.»

Mais les Etats-Unis semblent avoir interprété la riposte de Moscou comme un message clair. Meaghan Mobbs, la fille de l’envoyé spécial américain pour l’Ukraine, a réagi sur X: «Ne vous y trompez pas, c’est la réponse de Poutine au délai fixé par le président Trump. Il teste la détermination et la force des Américains.»