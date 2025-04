Les étudiants, pris de panique, ont fui le campus. Photo: X @newschannel3now

Un tireur a fait au moins deux morts jeudi sur le campus de l'université d'Etat de Floride, à Tallahassee, selon l'hôpital de cette ville du sud-est des Etats-Unis. «Un tireur a été signalé dans la zone du centre étudiant», a averti l'université vers la mi-journée sur X. «La police est sur place ou en route. Continuez à vous mettre à l'abri et attendez de nouvelles instructions.»

Le Tallahassee Memorial Hospital a expliqué dans un communiqué que l'établissement «reçoit et prend en charge activement les patients liés à un incident qui s'est produit à l'université d'État de Floride». «Nous avons six patients, dont un dans un état critique et les autres dans un état grave», liés à la fusillade, a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'hôpital, jointe par téléphone.

«Plusieurs services de police travaillent activement pour sécuriser le campus de l'université», a fait savoir la police de Tallahassee sur X.

Selon le Tallahassee Democrat, un journal local, Sam Swartz se trouvait dans le sous-sol du centre étudiant de l'université lorsque les coups de feu ont éclaté. «Tout le monde a commencé à paniquer», a expliqué cet étudiant, qui assure avoir entendu environ dix coups de feu. Un groupe de huit personnes, qui travaillaient sur un projet, se sont regroupées dans un couloir et se sont barricadées avec des poubelles et des panneaux de contreplaqué, a-t-il raconté.

Faire perdre du temps

«Je me souviens avoir appris à faire de mon mieux pour leur faire gagner du temps, car ils ne veulent pas faire quoi que ce soit qui prenne du temps, ils essaient juste de tuer le plus de personnes possible», a expliqué M. Swartz.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Aux Etats-Unis, le droit au port d'arme est protégé par le deuxième amendement de la Constitution.

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.