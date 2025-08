Le scandale concerne l'acquisition de drones et d'équipements de guerre électronique Photo: Keystone/AP/Efrem Lukatsky

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités ukrainiennes ont annoncé samedi des arrestations dans le cadre d'un «système de corruption à grande échelle» impliquant des responsables politiques dans le secteur de la défense, peu après un tollé autour de l'indépendance d'instances anticorruption. Une loi, votée fin juillet, prévoyait de placer l'agence nationale anticorruption (NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (SAP) sous la tutelle du procureur général, lui-même nommé par le chef de l'Etat.

Cette législation avait été très mal reçue par la société civile et l'Union européenne, provoquant les premières manifestations d'ampleur en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022. Le président Volodymyr Zelensky a finalement fait marche arrière et promulgué jeudi une nouvelle loi rétablissant l'indépendance de ces structures.

L'agence nationale anticorruption a annoncé samedi avoir découvert, en coopération avec le parquet spécialisé anticorruption, un «système de corruption à grande échelle impliquant un membre du Parlement dans l'acquisition de drones et d'équipements de guerre électronique».

Des responsables politiques locaux et des membres de la Garde nationale sont accusés d'être impliqués. Quatre personnes ont été arrêtées, a indiqué l'agence, sans préciser leurs fonctions ou identités.

Volodymyr Zelensky, dans un communiqué distinct, s'est dit «reconnaissant envers les agences anti-corruption pour leur travail». «Il est important que les institutions anti-corruption fonctionnent de manière indépendante, et la loi adoptée jeudi leur garantit tous les outils nécessaires à une véritable lutte contre la corruption», s'est-il félicité.

Plusieurs affaires

Confronté à la première crise politique grave depuis le début de son mandat il y a six ans, Volodymyr Zelensky avait d'abord tenté de défendre le texte initial en accusant les structures concernées d'inefficacité et d'être sous «influence russe». Il avait ensuite affirmé avoir «écouté» les manifestants, en proposant un nouveau texte salué par la NABU et le SAP.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, plusieurs affaires de corruption, un mal endémique dans le pays, ont éclaté au sein des forces armées et du ministère de la Défense. Les membres de la Garde nationale suspectés d'être impliqués dans cette affaire de corruption ont été suspendus, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Selon l'enquête, de 2024 à 2025, les accusés ont détourné des fonds publics destinés aux besoins de l'armée. Cela a concerné l'achat de petits drones FPV «("First Person view», ou «vue subjective» en français) et de systèmes de guerre radio-électroniques, selon le NABU.