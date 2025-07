1/2 Le président américain accorde au Mexique un nouveau délai de 90 jours pour les droits de douane punitifs. Photo: IMAGO/UPI Photo

Patrik Berger

C'est officiel: Donald Trump prolonge l'accord de transition avec le Mexique. «Je viens de terminer une conversation téléphonique avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum – elle a été très fructueuse, car nous apprenons de plus en plus à nous connaître et à nous comprendre», écrit-il sur Truth Social.

Et d'ajouter: «Nous avons convenu de prolonger l'accord existant de 90 jours». Et ce, dans les mêmes conditions que la dernière fois. Le Mexique continuera donc à appliquer des droits de douane de 25% sur le fentanyl, de 25% sur les voitures et de 50% sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Selon Trump, de nouvelles discussions seront menées au cours des 90 jours à venir dans le but de parvenir à un accord.

La prolongation avec le Mexique est la dernière annonce en date de la saga douanière de la Maison Blanche, que le président américain a déclenchée début avril. Depuis le 7 juillet, il envoie à intervalles irréguliers de nouveaux messages dans lesquels il annonce le montant des droits de douane punitifs. Les taxes à l'importation devraient entrer en vigueur dans quelques jours.