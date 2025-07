Les Etats-Unis ont perçu 87 milliards de dollars de taxes douanières au premier semestre 2025. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont tiré davantage de recettes des taxes douanières au cours des six premiers mois de 2025 que sur l'ensemble de l'année 2024, selon des données du Trésor américain compilées par l'AFP.

Au total, les recettes dépassent 87 milliards de dollars contre près de 79 en 2024, selon les données mensuelles à fin juin, actualisées mercredi, qui montrent une hausse spectaculaire depuis avril 2025, quand Donald Trump a lancé sa vaste guerre commerciale.

Un précédent pic a été enregistré en 2022, avec 98 milliards de dollars, selon des calculs de l'AFP. En juin, les revenus nets liés aux douanes ont atteint 26,6 milliards de dollars, soit presque quatre fois plus qu'en janvier et dépassent la somme des trois premiers mois de l'année, avec 22,8 milliards de dollars.

La date fatidique du 1er août

Ces recettes pourraient encore progresser avec la hausse programmée de certains droits de douane, que Donald Trump a de nouveau défendu jeudi, affirmant que sa politique commerciale permettait de rendre les Etats-Unis «GRANDS et RICHES à nouveau».

Son gouvernement utilise les droits de douane comme moyen de pression économique mais aussi politique à l'encontre de plusieurs partenaires commerciaux, notamment le Canada, le Brésil et l'Inde. Au 1er août, un certain nombre de surtaxes doivent être appliquées sur la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont certaines, sectorielles, très lourdes, à l'image des 50% prévues sur le cuivre.

«Tout sera fait vendredi», a assuré le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick. «Le 1er août est le jour où nous mettons en place ces taux et ils ne seront plus sujet à discussion après». Pour environ 80 pays, dont les 27 de l'Union européenne (UE), les droits de douane appliqués à leurs produits devraient donc augmenter dès vendredi, pour se situer entre 11% et 50%, selon l'origine des produits.