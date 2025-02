Le secrétaire au Trésor aurait donné sa bénédiction à cette prise de contrôle, selon le Washington Post. Photo: Alex Brandon

ATS Agence télégraphique suisse

Des collaborateurs d'Elon Musk ont pris le contrôle du système de paiements du Trésor américain chargé de distribuer des milliers de milliards de dollars de fonds fédéraux. Les élus démocrates ont dénoncé cette mesure comme étant «extrêmement dangereuse». «La corruption et le gâchis sont en train d'être éradiqués en temps réel», a déclaré l'homme le plus riche du monde que Donald Trump a chargé de piloter une commission à «l'efficacité gouvernementale» (Doge).

Le système de paiements du Bureau des services fiscaux du ministère du Trésor gère les flux de fonds fédéraux, y compris six mille milliards de dollars destinés chaque année au fond de retraites public, au programme d'assurance santé Medicare, aux salaires des fonctionnaires fédéraux et autres dépenses essentielles. D'après le Washington Post, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a donné sa bénédiction à cette prise de contrôle qui n'a été possible que lorsqu'un haut fonctionnaire a été placé en congé administratif après avoir refusé de donner les clés du système aux équipes d'Elon Musk. Ce haut fonctionnaire a ensuite pris sa retraite, a dit à l'AFP une source proche du dossier.

Le président américain a chanté les louanges d'Elon Musk, qui sait «tailler dans les coûts. Des fois, on n'est pas d'accord et on ne va pas là où il veut aller. Mais je pense qu'il fait du très bon boulot.» Selon le site Wired, le patron de Tesla, X et SpaceX a placé des jeunes gens travaillant pour Doge à des postes gouvernementaux clés. Ces équipes ont désormais un accès sans précédent au système de paiements, normalement la chasse gardée de hauts fonctionnaires apolitiques.

Ces proches, âgés de 19 à 24 ans selon la presse américaine, ont également été nommés au sein du Bureau de gestion du personnel, le service des ressources humaines des fonctionnaires, qui leur a envoyé la semaine dernière un email leur proposant de démissionner avec un package d'environ neuf mois de salaire.

Les opposants s'alarment

Des élus de l'opposition se sont émus. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, membre de la commission bancaire du Sénat, a qualifié la situation «d'extrêmement dangereuse» dans une lettre à M. Bessent.

«Je suis alarmée par le fait qu'avec l'une vos premières mesures comme secrétaire, vous semblez avoir donné le contrôle d'un système hautement sensible responsable des données privées de millions d'Américains – et un pilier clé de notre gouvernement – à un milliardaire non élu et à un nombre indéterminé de ses larbins non qualifiés», écrit-elle.

Elle a également estimé que mettre au placard du personnel qualifié «aggrave le risque que le pays ne puisse pas rembourser sa dette, ce qui pourrait déclencher une crise financière mondiale.» Sur X, Elon Musk a promis «un spectacle garanti» en réponse à un post indiquant que Doge découvrirait «de la fraude et de la corruption à une échelle inédite dans de nombreux services gouvernementaux».