«C'est la guerre commerciale la plus stupide de tous les temps»

Donald Trump intensifie sa guerre commerciale: de nouveaux droits de douane punitifs sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine vont entrer en vigueur. Et ces mesures pourraient avoir des conséquences importantes sur le commerce mondial.

1/6 Le président américain Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. Photo: KEYSTONE

Chiara Schlenz

Le président américain Donald Trump fait à nouveau les gros titres: avec de nouveaux droits de douane punitifs sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, il s'engage sur une voie qui modifiera sensiblement les relations commerciales internationales. Qui sont les perdants, qui en profite et quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour la Suisse? Blick répond aux questions essentielles.

Qu’a décidé Trump concrètement?

Trump a introduit de nouvelles taxes sur les marchandises en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. Pour de nombreux produits en provenance du Canada et du Mexique, une surtaxe de 25% s'appliquera désormais, même s'ils ne franchissent la frontière qu'à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Les marchandises en provenance de Chine seront soumises à une taxe de 10%. Ces nouvelles règles s'appliquent à partir de mardi à 12 heures.

Quel est l’objectif de cette mesure?

Selon ses propres déclarations, Trump avance des justifications différentes selon les pays concernés:

Pour le Canada: il souhaite réduire la dépendance des Etats-Unis aux matières premières canadiennes et renforcer leur propre production d'énergie et d'acier.

il souhaite réduire la dépendance des Etats-Unis aux matières premières canadiennes et renforcer leur propre production d'énergie et d'acier. Pour le Mexique: il veut augmenter la pression pour que le Mexique prenne des mesures plus strictes contre l'immigration illégale et le trafic de drogue.

il veut augmenter la pression pour que le Mexique prenne des mesures plus strictes contre l'immigration illégale et le trafic de drogue. Pour la Chine: l'objectif est d'acheter moins de produits chinois, de promouvoir son propre secteur technologique et de réduire le déficit commercial avec la Chine.

Selon Trump, ces taxes doivent aussi inciter les entreprises américaines à relocaliser leur production. «Tout ce que vous avez à faire, c’est construire votre usine aux Etats-Unis, et vous n’aurez pas de droits de douane!», a-t-il déclaré quelques semaines avant son élection.

Qu'est-ce que les Etats-Unis importent de ces pays?

Les Etats-Unis importent principalement du Canada du pétrole, du gaz et du bois. Du Mexique, ils achètent des voitures, des pièces détachées et des produits alimentaires comme des avocats et des tomates. Quant à la Chine, elle fournit des appareils électroniques, des machines, des vêtements et de nombreux produits de consommation courante. Selon le «New York Times», la valeur totale de ces importations dépasse les 1000 milliards de dollars.

Est-ce que cela va nuire aux Etats-Unis?

Assurément. Les entreprises devront payer plus cher pour leurs matières premières, ce qui alourdira considérablement leurs coûts de production. Cela pourrait aussi entraîner une baisse des investissements et menacer les emplois des travailleurs américains, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Le célèbre journal économique «Wall Street Journal» a considéré dimanche la décision de Trump comme «la guerre commerciale la plus stupide de tous les temps».

Quel sera l'impact pour les consommateurs?

Pour les consommateurs, ces droits de douane signifieront naturellement des prix plus élevés. De nombreuses entreprises répercuteront les coûts supplémentaires directement sur le porte-monnaie de leur clientèle. Cela concerne surtout les produits de tous les jours comme l'alimentation, les vêtements et les appareils électroniques. Les familles aux revenus les plus faibles le ressentiront tout particulièrement.

A quel point cela est-il grave pour le Mexique, le Canada et la Chine?

Le Mexique dépend fortement du commerce avec les Etats-Unis, ce qui affectera sensiblement son économie. Le Canada réagit en imposant ses propres taxes sur les produits américains afin de limiter les dégâts. La Chine peut se rabattre sur d'autres partenaires commerciaux, mais elle ressentira aussi nettement la baisse de ses affaires avec les Etats-Unis.

Comment ces pays réagissent-ils?

Le Canada et le Mexique ont déjà annoncé qu'ils imposeraient eux-mêmes des taxes sur les produits américains. La Chine a l'intention de déposer une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et d'introduire également des contre-mesures.

Cela a-t-il déjà porté ses fruits?

Des études montrent que dans ce genre de contexte, les dommages économiques pour l'économie américaine ont souvent été plus importants que les avantages. «Les tarifs douaniers faussent la production intérieure en incitant les entreprises à investir dans des secteurs où elles seraient moins compétitives à l’échelle mondiale», expliquent des experts au «New York Times».

Pendant ce temps, Donald Trump décrit son plan sur «Truth Social» en ces termes: «Ce sera l'âge d'or de l'Amérique! Y aura-t-il de la douleur? Oui, peut-être (ou peut-être pas). Mais nous rendrons à l'Amérique sa grandeur, et cela vaudra le prix à payer!»

Trump prévoit-il des droits de douane similaires pour l'Europe?

Oui, le président américain a laissé entendre que les produits européens pourraient également être concernés. Il reproche à l'UE de pratiquer un commerce déloyal avec les Etats-Unis. Il n'y a pas encore de mesures concrètes, mais l'incertitude grandit.

Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en Suisse?

Des entreprises comme Novartis, Nestlé ou de grands fabricants de montres pourraient être touchées. Comme la Suisse n'a pas d'accord de libre-échange avec les Etats-Unis, elle reste vulnérable à de telles décisions.