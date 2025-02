Les droits de douane imposés par Trump sur les produits canadiens, chinois et mexicains auront des répercussions aux États-Unis. Gregory Daco, économiste en chef d'EY, prévoit une hausse des prix et une incertitude accrue liée au risque d'escalade commerciale.

L'effet des droits de douane se fera également sentir dans la première économie mondiale, estime un spécialiste. Photo: Keystone/AP/Evan Vucci

AFP Agence France-Presse

Les droits de douane annoncés par Donald Trump contre les produits canadiens, chinois et mexicains vont aussi affecter les Etats-Unis, avec une hausse des prix immédiate et à plus long terme «un haut niveau d'incertitude» lié au risque d'«escalade» commerciale, a estimé samedi auprès de l'AFP le chef économiste d'EY, Gregory Daco.

Sanctions contre le Canada, le Mexique et la Chine

Dans la soirée, le président américain a signé un décret imposant 25% de droits de douane sur l'ensemble des produits provenant du Mexique et du Canada, à l'exception des hydrocarbures canadiens, taxés eux à 10%. Il a aussi imposé 10% de droits de douane, qui viennent s'ajouter à ceux déjà existant, sur tous les produits chinois.

Donald Trump accuse les trois pays de ne pas faire suffisamment d'efforts pour réduire le trafic de fentanyl, un puissant opioïde qui est à l'origine d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis. Mais l'effet des droits de douane se fera également sentir dans la première économie mondiale, a assuré Gregory Daco, qui estime à 0,6 point la hausse des prix supplémentaire à envisager au premier trimestre de cette année, pour une hausse sur l'ensemble de l'année limitée à 0,35 point.

Risque de représailles «quasi certain»

L'inflation va se renforcer «avant de graduellement ralentir, du fait de la destruction de demande qu'ils créeront et d'une hausse du dollar, qui viendront compenser la pression sur les prix», a déclaré Gregory Daco.

Une situation qui peut cependant encore évoluer, en particulier si les pays concernés se lancent dans des représailles, ce qui est «quasi certain», selon lui. «Le Mexique et le Canada pourraient aussi agir via l'ACEUM (l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique, NDLR) et la Chine imposer des droits de douane ciblés», a-t-il détaillé.

«Guerre commerciale»

Mais la vraie inquiétude viendrait «d'une escalade et que cela se transforme en guerre commerciale plus large et prolongée, avec l'Europe et d'autres partenaires commerciaux majeurs impliqués». Il s'agit dans tous les cas pour les marchés d'une «politique entraînant un haut niveau d'incertitude, avec les investisseurs qui vont se préparer à la pression inflationniste» que les droits de douane vont entraîner, «des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et de possibles représailles».

Les droits de douane imposés aux trois pays interviennent alors que l'inflation aux Etats-Unis est repartie à la hausse sur les trois derniers mois de l'année écoulée, incitant la Réserve fédérale (Fed) à marquer une pause dans ses baisses de taux lors de sa dernière réunion, mardi et mercredi. Au mois de décembre, l'indice PCE, qui est privilégié par la banque centrale pour sa politique monétaire, est remontée à 2,6% sur un an, contre 2,4% un mois plus tôt, s'éloignant un peu plus de l'objectif de 2% à long terme visé par la Fed.