DE
FR

Un status unique
L'UE refusera les réfugiés Ukrainiens en âge de combattre au pays

Bruxelles propose de prolonger jusqu'en mars 2028 la protection des réfugiés ukrainiens dans l'UE, mais exclut désormais les hommes en âge de combattre. Cette mesure aurait été demandée par les autorités ukrainiennes.
Publié: il y a 14 minutes
le commissaire Magnus Brunner défend cette mesure: «C'est quelque chose que les Ukrainiens nous ont demandé de faire».
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Bruxelles a proposé vendredi de prolonger d'un an, jusqu'en mars 2028, la protection accordée aux réfugiés ukrainiens dans l'UE, mais veut dorénavant en exclure les hommes en âge de combattre. Plus de 4,4 millions d'Ukrainiens fuyant le conflit avec la Russie bénéficient aujourd'hui de ce statut unique, qui leur permet de séjourner, de travailler et d'accéder à des aides dans l'Union européenne.

A lire aussi
Moscou brandit l'arme nucléaire contre la «guerre mondiale»
Un ultime recours?
Moscou brandit l'arme nucléaire contre la «guerre mondiale»
Volodymyr Zelensky menace d'ouvrir un nouveau front de bataille
Analyse
Ultimatum lancé
Volodymyr Zelensky menace d'ouvrir un nouveau front de bataille

Ils vivent principalement en Allemagne, Pologne et République tchèque. Ce statut, lancé pour la première fois en mars 2022, doit être reconduit chaque année - ce que Bruxelles propose de faire pour la cinquième fois, puisque la guerre est toujours en cours. «A mesure que la guerre se poursuit, notre soutien doit lui aussi se poursuivre», a plaidé le commissaire européen chargé des questions migratoires, Magnus Brunner.

Une demande de l'Ukraine

Reste que des pays de l'Union européenne commencent à montrer des signes d'impatience face à ce conflit sans issue évidente. L'an dernier, Bruxelles avait ainsi engagé une réflexion sur l'avenir de ce statut, encourageant les Etats membres à pérenniser le statut de ceux restant en Europe et préparer de premiers retours vers l'Ukraine. La proposition dévoilée vendredi va un peu plus loin.

Ce statut unique sera bientôt refusé aux hommes en âge de combattre, déposant leur toute première demande. S'agit-il de discrimination à leur égard? Certainement pas, a défendu le commissaire Magnus Brunner. «C'est quelque chose que les Ukrainiens nous ont demandé de faire», a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus