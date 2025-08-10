Un séisme de magnitude 6,1 secoue l'ouest de la Turquie

Les gens cherchent à se protéger du soleil dans le quartier de Konak à Izmir, en Turquie, le 10 août 2025. (Image d'illustration)
Un séisme de magnitude 6,1 est survenu samedi à Sindirgi, dans la province de Balikesir (ouest de la Turquie), a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).
Le séisme a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de dégâts ni de victimes.
