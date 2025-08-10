Publié: il y a 4 minutes

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé Sindirgi, dans l'ouest de la Turquie, samedi. Ressenti dans plusieurs villes, dont Istanbul et Izmir, aucun dégât ni victime n'a été signalé pour le moment.

Un séisme de magnitude 6,1 secoue l'ouest de la Turquie

Les gens cherchent à se protéger du soleil dans le quartier de Konak à Izmir, en Turquie, le 10 août 2025. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,1 est survenu samedi à Sindirgi, dans la province de Balikesir (ouest de la Turquie), a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

Le séisme a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de dégâts ni de victimes.