Aucune victime déclarée
Un séisme de magnitude 6,1 secoue l'ouest de la Turquie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé Sindirgi, dans l'ouest de la Turquie, samedi. Ressenti dans plusieurs villes, dont Istanbul et Izmir, aucun dégât ni victime n'a été signalé pour le moment.
Publié: il y a 4 minutes
Les gens cherchent à se protéger du soleil dans le quartier de Konak à Izmir, en Turquie, le 10 août 2025. (Image d'illustration)
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,1 est survenu samedi à Sindirgi, dans la province de Balikesir (ouest de la Turquie), a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

Le séisme a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de dégâts ni de victimes. 

