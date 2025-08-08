Des incendies dans la province de Çanakkale en Turquie ont provoqué l'évacuation d'un hôpital, d'une maison de retraite et de villages. Le détroit des Dardanelles a été fermé au trafic maritime, 540 pompiers luttent contre les flammes attisées par des vents violents.

Des incendies ravagent la province de Çanakkale en Turquie

Des incendies ravagent la province de Çanakkale en Turquie

1/2 Des incendies dans la province de Çanakkale en Turquie ont provoqué l'évacuation d'un hôpital, d'une maison de retraite et de villages. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Des centaines de personnes ont été évacuées vendredi dans la province turque de Çanakkale (nord-ouest), où le très fréquenté détroit des Dardanelles a été fermé au trafic maritime en raison de deux incendies faisant rage depuis la mi-journée, selon les autorités.

Face à la menace des flammes, 72 patients d'un hôpital public de Çanakkale et 57 pensionnaires d'une maison de retraite voisine ont dû être évacués, a annoncé le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli.

Les habitants de trois villages situés trente kilomètres plus au sud ont également été contraints de fuir en raison d'un second feu de forêt. Dans l'un deux, Saçakli, des maisons ont été détruites par les flammes, selon des images de l'agence de presse étatique Anadolu.

84 habitants hospitalisés

D'autres images diffusées par les médias turcs ont montré des pompiers contraints d'abandonner aux flammes l'un de leurs camions sur un chemin forestier situé à proximité d'habitations.

Le ministre de l'Agriculture a précisé que vingt-quatre habitants de la province, intoxiqués par des fumées, ont dû être hospitalisés. Selon Ibrahim Yumakli, la lutte contre les flammes a été rendue difficile par des vents atteignant les 80 km/h. Au total, quelque 540 pompiers étaient mobilisés vendredi, aidés de onze avions, neuf hélicoptères et 92 camions-citernes.

Les pompiers éteignent l'incendie dans le district de Bayramic à Canakkale, le 8 août 2025 Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Les autorités ont prévenu que des rafales de vent de 70 à 75 km/h balaieront la région ce week-end, où les températures continueront de dépasser les trente degrés. La Turquie, confrontée à des températures caniculaires depuis plusieurs semaines, a déjà fait face en juillet à plusieurs incendies d'ampleur. Quatorze personnes ont perdu la vie en combattant les feux le mois passé dans l'ouest du pays.

Les autorités n'ont pas précisé combien d'hectares avaient parcouru les deux incendies de Çanakkale. Cette province, qui abrite notamment le site des ruines antiques de Troie, a été le théâtre de la bataille des Dardanelles (mars 1915-janvier 1916), l'une des plus sanglantes défaites des forces alliées lors de la Première Guerre mondiale face à l'Empire ottoman.

Frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie, le détroit des Dardanelles sépare sur 60 kilomètres la mer Egée à la mer de Marmara, elle-même reliée à la mer Noire par le détroit du Bosphore qui traverse Istanbul. Un total de 45'849 navires ont emprunté le détroit des Dardanelles en 2024, selon les autorités.