1/6 Des Liechtensteinoises et Liechtensteinois un drapeau de leur pays lors de la fête nationale à Vaduz. Photo: keystone-sda.ch

Sven Altermatt

C'est sans doute la loterie la plus insolite d'Europe, même s'il n'y a pas d'argent à la clé. Le jackpot: une vie dans l'un des pays les plus riches du monde. Deux fois par année, le Liechtenstein met en jeu des permis de séjour.

Ce n'est donc ni le porte-monnaie, ni l'influence, ni le CV qui pèse dans la balance, mais bien le hasard. La procédure rappelle un peu l'attribution des cartes vertes aux Etats-Unis, mais elle fait partie intégrante de la politique migratoire du pays. L'objectif étant de garantir l'égalité des chances.

Le Liechtenstein peut procéder à un tirage au sort pour l'attribution des autorisations de séjour en raison de son rôle particulier dans l'Espace économique européen (EEE). Lorsque le pays a adhéré à l'EEE dans les années 1990, il a obtenu le droit de limiter l'immigration au vu de sa petite taille.

De nombreux frontaliers originaires de Suisse

Le pays compte environ 40'000 habitants, mais encore plus d'emplois. Plus de la moitié des employés sont des frontaliers, habitant en majorité en Suisse. De leur côté, les Liechtensteinois peuvent s'établir librement dans tout l'espace économique européen, ainsi qu'en Suisse.

Concrètement, la principauté est tenue de délivrer chaque année 56 autorisations de séjour pour des personnes actives, et 16 pour des personnes non actives à des ressortissants de l'EEE. La moitié de ces autorisations doit être attribuée dans le cadre d'une «procédure d'égalité des chances», d'où l'idée des tirages au sort.

Pour participer, il faut avoir un casier judiciaire vierge, être financièrement autonome et avoir au moins un emploi en vue. La participation au pré-tirage au sort coûte 100 francs, tandis que la participation au tirage au sort final exige 500 francs. Les heureux gagnants reçoivent une autorisation de séjour de cinq ans, avec une option de séjour permanent.

Une affluence record

Au total, 1692 personnes – 840 au printemps et 852 en automne – ont participé l'année dernière à cette «loterie de séjour». Un chiffre record! Et cette année, l'affluence se poursuit, comme le fait savoir l'Office des étrangers et des passeports de la principauté à Blick. Ce sont au total 879 personnes qui se sont inscrites pour le prochain tirage au sort. Un nouveau record.

Cette affluence est probablement liée à la numérisation de la procédure. En effet, depuis 2024, les inscriptions se font entièrement en ligne. Une situation qui satisfait les autorités: la nouvelle procédure accélère le processus et réduit la charge de travail, aussi bien pour les candidats que pour l'office compétent en la matière.

Le regroupement familial en fait venir encore plus

Cela fait maintenant un quart de siècle que cette loterie insolite existe. «La procédure de tirage au sort est simple et a fait ses preuves dans la pratique», soutient l'Office des étrangers et des passeports.

L'attribution des 36 autres autorisations de séjour est, elle aussi, spéciale. Contrairement à ailleurs, le gouvernement ne les attribue pas à n'importe qui, mais de façon ciblée – souvent à des personnes hautement qualifiées.

A noter toutefois qu'avec le regroupement familial, le nombre de personnes qui obtiennent un permis de séjour au Liechtenstein est plus élevé que les contingents fixés. Selon les autorités, entre 400 et 500 autorisations de séjour supplémentaires sont délivrées chaque année. Chose intéressante: le Liechtenstein n'a pas sa propre loterie «classique», mais participe au Swiss Lotto.