Telefónica prévoit environ 5500 départs en Espagne

AFP Agence France-Presse
Le plan social initié par le géant des télécommunications Telefónica et validé la semaine dernière par les syndicats prévoit «environ 5500 départs» en Espagne, a annoncé lundi le groupe dans un communiqué publié par le gendarme boursier espagnol.
«Un accord a été conclu avec les syndicats (...) en vue de la mise en œuvre de plans de départs volontaires, qui devraient concerner environ 5500 salariés», a indiqué le fleuron espagnol des télécoms, chiffrant le coût de ce plan social à «environ 2,5 milliards d'euros avant impôts».
