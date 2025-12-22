DE
Un plan social à 2,5 milliards
Telefónica prévoit environ 5500 départs en Espagne

Telefónica annonce un plan de départs volontaires massif en Espagne. Environ 5500 employés sont concernés par cette restructuration, validée par les syndicats. Le coût du plan social est estimé à 2,5 milliards d'euros avant impôts.
Publié: il y a 29 minutes
Le géant de la télécommunication Telefónica prévoit 5500 départs.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le plan social initié par le géant des télécommunications Telefónica et validé la semaine dernière par les syndicats prévoit «environ 5500 départs» en Espagne, a annoncé lundi le groupe dans un communiqué publié par le gendarme boursier espagnol.

«Un accord a été conclu avec les syndicats (...) en vue de la mise en œuvre de plans de départs volontaires, qui devraient concerner environ 5500 salariés», a indiqué le fleuron espagnol des télécoms, chiffrant le coût de ce plan social à «environ 2,5 milliards d'euros avant impôts».

