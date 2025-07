Trafic de drogues et vols Un pays européen sur trois n'a plus de places dans ses prisons

Le Conseil de l'Europe alerte sur la surpopulation carcérale, un défi majeur pour un tiers des pays européens. La Slovénie, Chypre et la France sont les plus touchées, avec respectivement 134, 132 et 124 détenus pour 100 places disponibles.

Publié: 11:00 heures