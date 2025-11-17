«Les plus belles jumelles du monde» sont décédées ensemble

Elles étaient autrefois considérées comme les plus belles jumelles du monde. Aujourd'hui, Alice et Ellen Kessler sont décédées, selon les informations du «Bild». Une enquête de police est en cours.

1/6 Alice et Ellen Kessler ont été retrouvées mortes. Photo: imago/Future Image

Saskia Schär

Les jumelles Ellen et Alice Kessler ont parcouru l'Europe en tant que duo de spectacle à succès. Les deux sœurs, nées à Nerchau en Saxe, divertissaient leur public avec du chant, de la danse, du théâtre, de l'humour et du charme. Selon les informations du «Bild», elles seraient toutes deux mortes. Les deux artistes se sont éteintes à Grünwald, près de Munich. Elles auraient eu recours au suicide assisté, rapporte le média allemand.

Dès leur plus jeune âge, les jumelles ont fréquenté une école de ballet à Leipzig et ont fui avec leur mère la RDA pour la République fédérale d'Allemagne en 1953. À partir du centre des années 1950, on les voyait régulièrement dans différentes émissions de télévision. En 1955, elles apparaissent pour la première fois ensemble devant la caméra de cinéma dans la comédie «Solang es hübsche Mädchen gibt».

Les jumelles blondes étaient connues pour leur danse parfaitement synchronisée, leurs longues jambes et leurs tenues toujours identiques. Ensemble, elles ont convaincu non seulement en Allemagne, mais aussi en Italie et en France.

Stars du magazine Playboy

À la fin des années 1950, les jumelles ont également attiré l'attention de l'industrie musicale. Elles lancent alors plusieurs singles sur le marché, dont les premiers ne rencontrent que peu d'écho. Elles ont connu leurs plus grands succès musicaux en tant que trio «Alice, Ellen & Peter» avec Peter Kraus. Leur titre «Honey Moon» s'est classé 15e dans les charts allemands en 1960.

À l'âge de 40 ans, les jumelles ont posé ensemble pour le magazine italien «Playboy». Le numéro a été épuisé en un temps record. En 2015, elles sont revenues sur scène dans la comédie musicale «Je n'ai jamais été à New York», où elles ont partagé un rôle.

Une enfance traumatisante

Les deux sœurs ont été proches toute leur vie, elles vivaient depuis 1986 dans une maison commune dans la région de Munich. En avril 2024, elles ont déclaré à «Bild» qu'elles souhaitaient que leurs cendres se retrouvent dans la même urne. Avec celles de leur mère Elsa et de leur chien Yello. C'est d'ailleurs ce qu'elles avaient prévu dans leur testament, poursuit Ellen Kessler.

« Notre père était un alcoolique qui battait et humiliait souvent notre mère Ellen Kessler »

Les deux femmes n'ont jamais été mariées et n'ont pas eu d'enfants. Ce choix de ne pas se marier était délibéré, ont-elles expliqué dans une interview accordée au magazine «Bunte». «La violence domestique était un sujet quotidien. Notre père était un alcoolique qui battait et humiliait souvent notre mère», expliquait Ellen Kessler à l'époque. Ces expériences traumatisantes les ont poussées à ne jamais dépendre des hommes.