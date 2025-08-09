DE
Tragédie au Brésil
Un crash entre un bus et un camion fait 11 morts et 45 blessés

Une collision frontale entre un bus et un camion dans l'état du Mato Grosso au Brésil a fait 11 morts et 45 blessés. L'accident s'est produit vendredi soir près de Lucas do Rio Verde, soulignant la dangerosité des routes brésiliennes.
Une collision frontale entre un bus et un camion au Brésil a fait 11 morts et 45 blessés. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Onze personnes ont trouvé la mort et 45 autres ont été blessées dans une collision frontale entre un camion et un bus dans le centre-ouest du Brésil, ont annoncé samedi les autorités. L'accident s'est produit vendredi soir près de la ville de Lucas do Rio Verde, dans l'état du Mato Grosso.

Selon la Police routière fédérale (PRF), le bus qui circulait entre la capitale de l'état, Cuiabá, et Sinop est entré en collision frontale avec un camion transportant des graines de coton. «L'accident a fait onze morts», a indiqué dans un communiqué la PRF. Le conducteur du camion a été légèrement blessé.

Les accidents mortels sont fréquents sur les routes brésiliennes. Dimanche, huit personnes ont trouvé la mort dans une collision entre deux voitures et une moto sur une route de l'état brésilien du Minas Gerais (sud-est). En mai, la collision frontale entre un minibus et un camion a fait neuf morts et dix blessés, dans le même état du Minas Gerais.

