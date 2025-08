1/2 Le sauvetage du véhicule s'est avéré particulièrement difficile. Photo: Kapo GR

Johannes Hillig

Il voulait arriver plus vite à destination, il a fini dans l'eau. Samedi vers 18h, un homme de 74 ans circulait avec sa passagère sur une route en Engadine. L'homme a voulu dépasser le véhicule qui le précédait et terminé sa course... dans le lac.

Pour des raisons inconnues, la manœuvre de dépassement a échoué. Le véhicule a dérapé sur la voie opposée, puis a roulé sur le côté gauche de la route, sur une butte de terre surélevée. La voiture a continué à rouler sur environ 60 mètres, où elle a été finalement stoppée par un mélèze.

Le véhicule a ensuite dévalé un talus en marche arrière et s'est retrouvé dans le lac. Avant qu'il ne sombre complètement, les deux occupants ont pu s'en extraire eux-mêmes. Légèrement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital de Samedan par une équipe du service de sauvetage de Haute-Engadine.

Un sauvetage laborieux

Une équipe de plongeurs de la police des cantons de Thurgovie, Schwytz et Saint-Gall a localisé le véhicule qui se trouvait à une profondeur indéterminée. La police cantonale des Grisons, les pompiers de St-Moritz et le service de secours routier, soit 20 membres au total ont été mobilisés. Une équipe de sauvetage de Haute-Engadine, un dépanneur privé ainsi qu'un collaborateur de l'Office cantonal de la chasse et de la pêche et un autre de l'Office des ponts et chaussées des Grisons ont également été appelés.

Pendant les opérations de sauvetage, la route attenante a été ouverte à la circulation sur une seule voie pendant environ trois heures et une régulation du trafic a été mise en place. Le Ministère public des Grisons a ouvert une enquête sur cet accident en collaboration avec la police cantonale.