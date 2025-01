1/5 70'000 personnes ont dû quitter leur maison dans l'agglomération de Los Angeles à cause des incendies de forêt. Photo: Getty Images

Valentin Köpfli

Les incendies de forêt dévastateurs de Los Angeles ont jusqu'à présent coûté la vie à cinq personnes et détruit plus de 1000 bâtiments. Plus qu'une catastrophe passagère, l'enfer du feu marque le début d'une nouvelle normalité pour le sud de la Californie et tout le pays.

Alors que les périodes d'incendie se limitaient autrefois à quelques mois par an, elles semblent aujourd'hui être un danger permanent dans de nombreuses régions des États-Unis. Plusieurs raisons laissent penser que les feux de forêt en Californie n'est pas un cas isolé, mais le signe avant-coureur d'un avenir inquiétant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des conditions météorologiques extrêmes

Une combinaison de températures élevées, de sécheresse, d'une quantité suffisante de braises et de vents forts provoque un risque accru d'incendie de forêt. Dans le sud de la Californie, ces conditions extrêmes prévalent déjà depuis juillet et aucune amélioration n'est en vue. Dans le passé, le risque d'incendie de forêt dans la région était saisonnier et atteignait son apogée à la fin de l'été et au début de l'automne. Désormais, il représente une menace tout au long de l'année, comme le rapporte «Forbes».

Sécheresse et vents forts

Les vents forts sont une caractéristique familière du climat du sud de la Californie, mais la sécheresse persistante est une nouveauté. La région connaît normalement des précipitations en automne et au début de l'hiver, ce qui réduit le risque de feux pendant la saison des vents. Mais cette année, la sécheresse s'est poursuivie jusqu'en janvier, ce qui empire la probabilité d'incendies dévastateurs.

Des étés chauds et des saisons peu pluvieuses

Le sud de la Californie a connu un été exceptionnellement chaud et sec. Contrairement aux années précédentes, l'automne et le début de l'hiver n'ont toutefois pas été suivis des pluies habituelles. Des forêts entières se sont desséchées et sont devenues des zones facilement inflammables. Le manque d'eau ne provoque pas seulement des incendies, il complique également la lutte contre ces derniers – les pompiers manquent d'eau pour les arrêter.

Tout le pays est touché

Les conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquentes dans presque toutes les régions des États-Unis. Le risque d'incendie de forêt ne se limite plus aux régions traditionnellement exposées. Même les régions où les incendies de forêt étaient rares par le passé sont exposées à un risque de plus en plus important, précise «Forbes».