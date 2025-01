Solène Monney Journaliste Blick

Une scène d’horreur capturée en vidéo est devenue virale sur X ce mercredi 8 janvier. La séquence montre deux hommes et un chien pris au piège dans leur maison encerclée par les flammes à Los Angeles.

Filmées depuis l’intérieur, les images révèlent d’immenses incendies visibles à travers les fenêtres. Les deux hommes, dont l’identité reste inconnue, observent la scène impuissants, tandis que la voix tremblante de l’un d’eux tente de rassurer le chien: «Tout va bien se passer, d’accord.» Il vérifie ensuite que l’arrivée de gaz a bien été coupée pour éviter une potentielle explosion.

Un dénouement incertain

Les circonstances exactes ayant conduit à cette situation restent floues. De même, il n’a pas été confirmé si les deux hommes et le chien ont réussi à s'en sortir indemnes. Kevin Dalton, qui a partagé la vidéo – visionnée plus de trois millions de fois sur X –, affirme: «On m’a dit que le chien et ses deux maîtres ont pu quitter les lieux sains et saufs.»

Cette vidéo émerge au moment où les pompiers de Los Angeles font face à une pénurie d'eau, relève le New York Post. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump désigne comme «responsable» le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, l'une de ses bêtes noires. Le futur président affirme –faussement – que le manque d'eau dont souffre l'Etat était due à ses politiques environnementales.

Au moins cinq personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent maintenant les collines d'Hollywood, à quelques mètres du fameux boulevard aux étoiles. Environ 1500 bâtiments ont été détruits et plus de 100'000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir face aux flammes. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.