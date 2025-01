A Los Angeles, «toutes les conditions réunies» pour de terribles feux en plein hiver

Sécheresse, chaleur, vents violents: «toutes ces conditions sont réunies» cet hiver à Los Angeles et peuvent expliquer les terribles incendies, même si des experts ne mettent pas tout sur le dos du changement climatique. Alors que des dizaines de milliers d'habitants ont fui, que cinq personnes au moins sont mortes, les polémiques sont lancées sur l'étalement urbain de la deuxième ville la plus peuplée des Etats-Unis et sur la gestion des forêts alentour.

Des vents extrêmement violents continuent de s'abattre sur Los Angeles. Photo: Getty Images

«Nous assistons à des feux qui se propagent quand il fait chaud et sec et qu'il y a du vent: toutes ces conditions sont réunies actuellement dans le sud de la Californie», résume pour l'AFP Kristina Dahl, vice-présidente de l'organisation de recherche scientifique Climate Central. Pour elle, «le signe le plus manifeste» pour que ces trois conditions soient réunies est «la température» élevée en ce début d'hiver à Los Angeles, autour des 20 degrés Celsius en milieu de journée.

Les gros incendies hivernaux sont très rares en Californie. La base de données des catastrophes de l'université de Louvain n'en recense que deux depuis 2000: en 2017 (1.102 km²) et en 2002 (23 km²).