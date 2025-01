Les stars fuient le grand incendie à Los Angeles

1/11 De violents incendies font rage à Los Angeles. Photo: VCG via Getty Images

Aurelia Schmidt , Livia Fietz et Lucien Esseiva

Des dizaines de milliers de personnes sont en train de fuir une tempête de feu dans le sud de la Californie. Un incendie initialement mineur à Pacific Palisades s'est transformé en un incendie majeur en raison de vents violents. Près de 30'000 personnes ont dû quitter leur maison en urgence.

Des célébrités vivant dans la région sont également touchées.

La villa de Paris Hilton en cendres

Paris Hilton a vu en direct à la télévision sa magnifique villa sur la plage de Malibu détruite par le feu. La star est inconsolable et écrit sur Instagram. «Cette maison était l'endroit où nous avions construit tant de précieux souvenirs. C'est l'endroit où Phoenix a fait ses premiers pas et où nous rêvions de créer une vie pleine de souvenirs avec London.»

Elle se dit toutefois heureuse que sa famille et ses animaux soient en sécurité. Elle a toutefois une pensée pour les personnes qui sont encore en danger et qui ont subi des pertes encore plus importantes. Elle est submergée par l'ampleur des incendies. «La dévastation est inimaginable!», déplore Paris Hilton.

De nombreuses stars américaines touchées

Il ne reste plus rien de la propriété de l'humoriste Billy Crystal, à l'exception du court de tennis, comme le montrent des photos publiées dans le «Daily Mail». «Ma femme Janice et moi vivions ici depuis 1979, nous avons élevé nos enfants et nos petits-enfants ici», écrit-il. Son cœur est brisé, mais il surmontera la situation.

Ce n'est qu'en 2019 qu'Adam Brody et Leighton Meester ont emménagé dans leur villa, et il ne reste plus rien de l'ancienne propriété de 7 millions de dollars. Avant que le feu ne détruise la maison des deux acteurs, c'était un somptueux foyer de plus de 550 mètres carrés. Anthony Hopkins, John Goodman, Anna Faris et très probablement Ben Affleck ont également perdu leur maison dans l'incendie.

Bill Kaulitz s'enfuit avec ses bagages Vuitton

Les flammes menacent également la maison de Bill Kaulitz, qui a également été évacué. Dans une story Instagram, le chanteur de Tokio Hotel a posté une photo des bagages qu'il emporte avec lui. On y voit deux valises Louis Vuitton, des vestes, des sacs à dos et deux radios. Il écrit brièvement «évacué» et place à côté une émoticône en pleurs.

L'acteur allemand Ralf Moeller, qui vit depuis quelques années à Santa Monica, a aussi dû fuir dans la nuit de mardi à mercredi. Dans un message vidéo sur Instagram, il donne des nouvelles à ses fans: «J'ai déjà vécu pas mal de choses ici en 30 ans, mais c'est en tout cas la plus grande», déclare la star en montrant le sombre nuage de fumée dans le ciel.

Les célébrités de Hollywood ne sont pas non plus épargnées

Selon TMZ, Ben Affleck s'est montré visiblement affecté face aux flammes, lorsqu'il se rendait à son domicile de Pacific Palisades. Il aurait trouvé refuge chez son ex-femme Jennifer Garner, dont la propriété a jusqu'à présent été épargnée par les incendies.

Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans «Star Wars», a lui aussi échappé aux feux, mais de justesse. Comme expliqué sur Instagram, lui, sa femme Marilou et leur chien Trixie ont dû évacuer Malibu à 19 heures (heure locale) «à la dernière minute»: «Il y avait de petits incendies des deux côtés de la route.» A 20h15, ils sont finalement arrivés au domicile de sa fille Chelsea à Hollywood. «L'incendie le plus terrible depuis 93. RESTEZ EN SECURITE!», conclut l'acteur avec insistance.

Le producteur Steve Guttenberg n'a tout pas tout de suite pris la fuite, selon une chaîne de télévision locale. Sur la Palisades Drive, de nombreuses personnes auraient laissé leur voiture au milieu de la route. L'acteur préfère donner un coup de main que de se mettre à l'abri. «Les gens prennent leurs clés de voiture comme s'ils étaient sur un parking.» Il poursuit en lançant un appel: «Si vous abandonnez votre voiture, laissez la clé à l'intérieur pour que l'on puisse déplacer votre voiture et faire passer les camions de pompiers. C'est très important!»

De nombreuses personnes ne pourraient pas être évacuées en raison des bouchons sur les routes. «Là-haut, il y a des familles, là-haut, il y a des animaux domestiques. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Nous essayons donc de dégager la Palisades Drive.»

L'acteur James Woods a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de l'incendie qui a détruit un bâtiment à seulement deux maisons de chez lui. Il a alors immédiatement quitté les lieux. «Je ne sais pas pour l'instant si notre maison est encore debout, mais malheureusement, de nombreuses maisons de notre petite rue ne le sont plus», écrit l'homme. «Je ne voyais pas de flammes, mais la fumée était très sombre.»

L'actrice et chanteuse Mandy Moore a également mis sa famille à l'abri chez des amis. Elle ne sait pas si sa maison a résisté à l'incendie. «J'essaie de protéger mes enfants de l'immense tristesse et de l'inquiétude que je ressens. Je prie pour tous les habitants de notre belle ville. Je suis profondément bouleversé par la destruction et la perte. Je ne sais pas si notre maison a survécu.»

Triste certitude en revanche pour la maison de la star de «The Hills» Heidi Montag. La maison qu'elle partageait avec son mari Spencer Pratt et leurs enfants a été la proie des flammes, mais la famille a pu se mettre à l'abri, selon TMZ.

D'autres célébrités expriment leur compassion

L'acteur Eugene Levy a raconté aux journaux locaux qu'il était resté bloqué pendant l'évacuation. «La fumée paraissait assez noire et intense au-dessus du canyon de Temescal.» L'acteur de «Schitt's Creek» continue: «Je ne voyais pas de flammes, mais la fumée était très sombre!»

Sur Instagram, Khloé Kardashian, qui vit également à Los Angeles, écrit: «A tous les pompiers et les premiers intervenants: merci pour votre engagement inébranlable et votre courage face aux incendies dévastateurs en Californie. Votre altruisme, votre résilience et vos efforts inlassables pour protéger les vies et les communautés sont très appréciés. Vous êtes de véritables héros et nous sommes incroyablement reconnaissants pour tout ce que vous faites.» Elle a prié pour que les vents se calment et qu'aucun autre foyer ne soit perdu. «Je prie pour la sécurité de tous!»

L'incendie dévastateur a déclenché une vague de solidarité parmi les célébrités. Zoe Saldana et Paris Hilton expriment leur compassion. La mannequin Hailey Bieber s'exprime brièvement sur Instagram: «Je prie pour que tout le monde soit en sécurité», tandis que les acteurs Chris Pratt et Jamie Lee Curtis remercient les forces d'intervention et appellent à l'entraide. La chanteuse Billie Eilish qualifie la situation de «très effrayante et dévastatrice».