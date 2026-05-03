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Un accident suspecté
Deux militaires américains portés disparus dans le sud du Maroc

Portés disparus le 2 mai près d'une falaise à Cap Draa, au Maroc, deux militaires américains sont activement recherchés. Ils participaient à l'exercice international African Lion 2026.
Publié: il y a 35 minutes
La 22e édition de cet exercice militaire conjoint est organisé par les Forces armées royales (FAR) en partenariat avec les forces armées américaines.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Deux militaires américains prenant part à l'exercice international «African Lion 2026» ont disparu samedi soir dans le sud du Maroc, ont annoncé dimanche l'armée marocaine et le Commandement américain pour l'Afrique (Africom), précisant que des opérations de recherche étaient en cours. La 22e édition de cet exercice militaire conjoint, organisé par les Forces armées royales (FAR) en partenariat avec les forces armées américaines, a été officiellement lancée lundi à Agadir, dans le sud du royaume, avaient annoncé les FAR.

«Deux militaires américains participant à African Lion 2026 ont été portés disparus le 2 mai 2026 vers 21H00 (20H00 GMT), au niveau d'une falaise à Cap Draa, dans la région de Tan-Tan», ont-elles indiqué dimanche sur Facebook. Les deux soldats ont probablement chuté de la paroi par accident dans l'océan, affirment des responsables militaires américains à CBS News et au Wall Street Journal. Le quotidien souligne que les deux étaient partis randonner une fois les exercices terminés samedi et que leur absence, le soir, a donné l'alerte.

5000 militaires rassemblés

«Les forces marocaines, américaines et d'autres pays participant à l'exercice (...) ont aussitôt lancé des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, comprenant des moyens terrestres, aériens et maritimes», ont-elles ajouté dans un communiqué. De son côté, l'Africom a affirmé qu'une enquête avait été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette disparition.

Prévu jusqu'au 8 mai, l'exercice d'envergure rassemble près de 5000 militaires provenant de plus de 40 pays, ainsi que des experts spécialisés dans les domaines de la sécurité et de la défense.

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