L'armée russe réalise en novembre sa plus grosse progression depuis un an

La Russie a réalisé en novembre sa plus importante avancée en Ukraine depuis un an, gagnant 701 km² selon les données analysées par l'AFP à partir de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) et du Critical Threats Project (CTP). Il s'agit de la deuxième progression mensuelle la plus vaste depuis novembre 2024, hors premiers mois du conflit où la ligne de front était particulièrement mouvante.

Cette progression intervient alors que la voie diplomatique s’active, avec la présentation d’un plan américain en 28 points visant à régler le conflit après près de quatre années de guerre. Jugé initialement trop favorable à Moscou, le texte a été corrigé après des consultations avec Européens et Ukrainiens, avant d’être soumis au Kremlin.

Fin novembre, la Russie contrôlait 19,3% du territoire ukrainien, dont 7% déjà occupés avant l’invasion de 2022. Depuis le début de l’année, Moscou a conquis près de 5400 km², soit environ 2000 km² de plus que sur la même période en 2024. Malgré cela, son avancée ralentit dans la région de Donetsk, où elle n’a gagné qu’environ 130 km² en novembre, bien moins que les mois précédents.

Les forces russes concentrent désormais leurs efforts sur plusieurs axes. À Donetsk, elles tentent notamment de s’emparer de Pokrovsk, une ville stratégique pour les défenses ukrainiennes. En revanche, leurs avancées les plus marquées se trouvent dans la région de Zaporijjia, avec 272 km² gagnés en novembre, ainsi que dans celle de Dnipropetrovsk, où Moscou a progressé d’environ 200 km².

