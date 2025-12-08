Le chef de la diplomatie allemande exhorte Pékin à user de son influence sur Moscou

Le chef de la diplomatie allemande a exhorté lundi la Chine à user de son influence sur la Russie pour parvenir à la fin de la guerre en Ukraine, au coeur d'intenses échanges diplomatiques ces dernières semaines.

«S'il existe un pays dans le monde qui exerce une forte influence sur la Russie, c'est bien la Chine. Et ces attentes, que j'ai formulées non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour tous les partenaires européens, ont, je pense, été entendues aujourd'hui ici à Pékin», a dit le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, lors d'une conférence de presse à Pékin.

«Dans un monde interconnecté, la sécurité de l'Asie et de l'Europe sont inextricablement liées. Avec la Chine, nous avons un intérêt commun à ce que l'ordre international soit stable», a ajouté M. Wadephul, après une recontre avec son homologue chinois Wang Yi.

La Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie, affirme avoir une position neutre dans le conflit ukrainien, mais elle s'est abstenue de condamner l'agression russe.

Source: AFP