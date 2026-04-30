Zelensky étudie la proposition de trêve de Poutine

Poutine propose un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai

Le président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, a indiqué le Kremlin, assurant que Donald Trump approuvait cette initiative.

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, Poutine a dit qu'il était prêt «à décréter un cessez-le-feu pour la durée des célébrations du Jour de la Victoire», a déclaré à la presse son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov. Il a ajouté que Trump avait «activement soutenu cette initiative, en notant que cette fête marque notre victoire commune». L'Ukraine fête depuis 2023 la victoire de 1945 le 8 mai, comme les pays occidentaux.

«Très bon» échange

Donald Trump a dit mercredi avoir eu un «très bon» échange avec son homologue russe Vladimir Poutine, indiquant avoir plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine.

Le président américain a assuré que la conversation avait porté surtout sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors que le Kremlin a affirmé que les deux dirigeants avaient «accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique».

Source: AFP