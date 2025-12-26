Zelensky affirme qu'il rencontrera Trump «dans un avenir proche»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi qu'il rencontrerait prochainement le dirigeant américain Donald Trump, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Nous avons convenu d'une rencontre au plus haut niveau – avec le président Trump dans un avenir proche. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'Ukraine frappe une raffinerie avec le missile Storm Shadow britannique
L'Ukraine a utilisé des missiles britanniques Storm Shadow pour attaquer une importante raffinerie en Russie jeudi, a annoncé l'état-major des forces armées ukrainiennes.
La raffinerie de Novoshakhtinsk a été frappée par plusieurs missiles qui ont entraîné «plusieurs explosions», a dit l'état-major dans une communication sur X. Ce type d'arme a déjà été utilisé à plusieurs reprises sur le territoire russe.
«Des unités de la force aérienne des forces armées d'Ukraine ont frappé avec succès l'usine de produits pétroliers de Novoshakhtinsk dans la région de Rostov de la Fédération de Russie avec des missiles de croisière Storm Shadow tirées depuis les airs», selon ce communiqué.
L'état-major a expliqué que la raffinerie de Novoshakhtinsk est l'une des principales fournisseuses de produits pétroliers dans le sud de la russie et «est directement impliquée dans l'approvisionnement des forces armées de la Fédération de Russie», notamment en carburant diesel et en kérosène pour l'aviation.
Source: AFP
Zelensky dit avoir eu une «très bonne conversation» avec les Américains
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir discuté au téléphone avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, après avoir révélé la veille les détails du nouveau plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Nous avons discuté de certains détails importants du travail en cours. Il existe de bonnes idées qui peuvent contribuer à un résultat commun et à une paix durable», a indiqué Zelensky sur Facebook.
Il a affirmé avoir eu une «très bonne conversation» avec les émissaires américains et les a remercié pour «leur approche constructive, leur travail intensif et leurs paroles aimables». «J'espère que les ententes conclues aujourd'hui à l'occasion de Noël et les idées dont nous avons discuté s'avéreront utiles», a poursuivi Zelensky.
Pas de nouvelles de Poutine
Le président ukrainien avait révélé mercredi la nouvelle mouture du plan américain visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, négociée depuis des semaines entre Washington et Kiev. Ce texte prévoit un un gel du front aux lignes actuelles tout en n'offrant aucune solution immédiate sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie, qui représentent plus de 19% de l'Ukraine.
Contrairement à la version originale, rédigée par les Américains, de ce document, la nouvelle mouture laisse de côté deux exigences majeures de Moscou: un retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle et un engagement juridiquement contraignant de Kiev à ne pas adhérer à l'Otan.
Pour cette raison, un accord de Moscou à cette nouvelle version semble improbable. Interrogé à ce sujet mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou était en train de «formuler sa position» et refusé d'en commenter les détails.
Source: AFP
La France soutient le plan américain pour l'Ukraine
Paris soutient les efforts de Washington «pour ramener une paix juste et durable en Ukraine» mais rappelle que cela nécessite de doter Kiev de garanties de sécurité solides, ont indiqué mercredi à l'AFP des sources diplomatiques françaises.
La France et ses partenaires poursuivront leurs efforts, «en coordination avec les Etats-Unis, pour doter l'Ukraine de garanties de sécurité sans lesquelles il n'y aura pas de paix juste et durable», ont déclaré ces sources alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi avoir obtenu des Américains une révision de leur plan pour terminer la guerre avec la Russie.
Ce plan prévoit désormais un gel du front tout en laissant de côté les questions territoriales et deux exigences clés de Moscou.
«Le projet initial de texte a été amendé au cours des dernières semaines après une forte mobilisation des partenaires de l'Ukraine afin de favoriser les conditions d'une paix respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et garantissant les intérêts et la sécurité de l'Europe», se félicitent les sources diplomatiques françaises. Elles rappellent que l'Ukraine peut compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires européens.
Source: AFP
Des frappes russes provoquent un «désastre écologique» en mer Noire
Des frappes de l'armée russe sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont provoqué une pollution à l'huile de tournesol sur la côte de la mer Noire, qui tue la faune marine, a constaté l'AFP mercredi.
Cet important port de commerce a subi ces dernières semaines des bombardements parmi les pires de ces presque quatre ans de guerre, les autorités ukrainiennes dénonçant une volonté de détruire les infrastructures maritimes du pays, qui exporte massivement des produits agricoles.
Un journaliste de l'AFP a pu filmer mercredi des flaques d'huile brune sur la côte à Odessa, et une nappe d'huile flottant à la surface de la mer. Des volontaires nettoyaient le sable et tiraient de l'eau des oiseaux marins morts. «La cause en est l'attaque massive de l'ennemi sur les infrastructures portuaires, qui ont endommagé des réservoirs d'huile de tournesol, provoquant des fuites», a expliqué le gouverneur Oleg Kiper dans un communiqué.
Vladyslav Balinsky, un expert en écologie marine, a évoqué un «désastre écologique». «Il y a des dizaines d'oiseaux morts, essentiellement de jeunes grèbes, sur la côte», a-t-il écrit. Leonid Stoyanov, un vétérinaire participant au sauvetage des oiseaux, a expliqué à l'AFP qu'ils périssaient d'hypothermie après avoir été en contact avec l'huile, qui fait disparaître la couche de gras naturellement présente sur leurs plumes.
Source: AFP
L'Ukraine s'attend à une réponse mercredi de la Russie sur le plan américain
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il s'attendait à une réponse mercredi de la Russie sur la dernière mouture du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, négociée depuis des semaines entre Kiev et Washington.
«Nous aurons une réaction des Russes après que les Américains leur auront parlé», a déclaré Volodymyr Zelensky aux journalistes, dont ceux de l'AFP, dans des commentaires diffusés mercredi.
Les deux policiers de Moscou sont morts dans une explosion
Deux agents de la police routière ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi à Moscou dans une explosion survenue lorsqu'ils ont tenté d'arrêter une personne suspecte, a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.
«Un engin explosif a été mis en marche» au moment où les policiers se sont approchés de cette personne qui se trouvait près de leur véhicule de service, selon la même source. «Deux policiers ont succombé à leurs blessures», indique le communiqué en précisant que la personne se trouvant à côté d'eux a également péri dans l'explosion.
Zone bouclée
Une enquête pour «attentat à la vie» des membres des forces de l'ordre et "trafic d'explosifs" a été ouverte, a-t-il ajouté. L'incident s'est produit dans la rue Eletskaïa, dans le sud de Moscou, à proximité de l'endroit où a été tué un général russe cette semaine. La zone a été bouclée par un important dispositif policier, selon les images diffusées par les télévisions russes.
Les faits se sont déroulés dans une rue voisine de celle où le général Fanil Sarvarov, qui dirigeait le département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major des forces russes, a été tué lundi dans l'explosion d'un engin déposé sous une voiture.
Source: AFP
L'armée ukrainienne annonce avoir abandonné la ville de Siversk, dans l'est
L'armée ukrainienne a annoncé mardi s'être retirée de la ville de Siversk, dans l'est de l'Ukraine, face aux assauts des troupes russes, qui avaient revendiqué la capture de cette localité le 11 décembre.
«Afin de préserver la vie de nos soldats et la capacité de combat de nos unités, les défenseurs ukrainiens se sont retirés de la localité», a indiqué sur Telegram l'état-major de l'armée ukrainienne.
Source: AFP
L'Ukraine dans le noir après des frappes russes
Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi des coupures de courant dans plusieurs régions du pays à la suite de frappes russes sur ses infrastructures. L'armée russe bombarde l'Ukraine quasiment toutes les nuits avec des missiles et des drones.
«La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques. En conséquence, des coupures de courant d'urgence ont été déclenchées dans plusieurs régions d'Ukraine», a indiqué le ministère de l'énergie sur le réseau social Telegram.
L'opérateur électrique Ukrenergo a fait état d'une «attaque massive de missiles et de drones» et dit que les travaux de réparation démarreraient dès que la situation sécuritaire le permettrait. Il n'a pas été fait état de victime à ce stade.
Source: AFP
La Russie fait état de «lents progrès» dans les négociations avec les Américains
La Russie a fait état lundi de «lents progrès» dans les négociations avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en dénonçant les «tentatives malveillantes» de certains pays de faire échouer les pourparlers.
«On observe des progrès lents. Ils s'accompagnent de tentatives extrêmement néfastes et malveillantes d'un groupe influent d'États visant à torpiller ces efforts et à faire dérailler le processus diplomatique», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.
Entente russo-américaine, le cauchemar de l'UE?
Il a loué l'intention du président Donald Trump de trouver «des solutions qui s'attaqueront aux causes profondes du conflit et qui seront durables», tout en critiquant l'attitude des Etats européens envers le plan de Washington, présenté il y a près d'un mois et qui fait depuis l'objet de négociations.
Une entente russo-américaine sur l'Ukraine, «c'est ce que redoutent tant nos adversaires à Bruxelles et dans plusieurs capitales européennes, qui, dans leurs pires cauchemars, ne peuvent qu'imaginer les résultats auxquels nous travaillons», a dit Sergueï Riabkov. «Nous continuerons à avancer dans cette direction sans relâcher nos efforts», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La région d'Odessa de nouveau visée par des frappes russes
La région portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a de nouveau été visée lundi par des frappes russes qui ont endommagé des infrastructures énergétiques et maritimes, après des attaques ukrainiennes sur des pétroliers liés à la Russie en mer Noire et Méditerranée.
Les frappes de lundi ont visé des «infrastructures énergétiques et industrielles» ainsi qu'un «entrepôt contenant des engrais et du matériel agricole» et fait un blessé, selon le gouverneur de la région d'Odessa, Oleg Kiper. Elles ont aussi privé d'électricité plus de 120'000 foyers, selon les autorités. L'opérateur électrique privé DTEK a indiqué travailler «en mode intensif» pour reconnecter le réseau.
«L'ennemi ne cesse de frapper la région d'Odessa. La Russie tente de détruire la logistique maritime en lançant des attaques systématiques contre les infrastructures portuaires et énergétiques», a affirmé sur Telegram le ministre de la Reconstruction, Oleksiï Kouleba.
Le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir «semer le chaos, pour exercer une pression morale pendant l'hiver sur la population d'Odessa et sur les Ukrainiens».
Source: AFP