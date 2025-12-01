Zelensky accueilli par Macron à Paris
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli lundi par son homologue français Emmanuel Macron au palais présidentiel de l'Elysée pour faire le point sur les intenses négociations en cours pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Cette nouvelle visite en France, la dixième depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, intervient au lendemain de discussions entre délégations américaine et ukrainienne en Floride, et à la veille d'une rencontre à Moscou entre l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le président russe Vladimir Poutine.
Source: AFP
L'émissaire américain rencontrera Poutine mardi à Moscou
L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera mardi après-midi le président russe Vladimir Poutine à Moscou, afin de poursuivre les discussions autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin lundi.
«La rencontre avec Witkoff est prévue demain», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP. La réunion, a-t-il précisé, aura lieu «en deuxième partie de journée».
Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche, qualifiées de «productives» par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine a toutefois prévenu qu'il restait «encore du travail» à faire pour parvenir à un accord.
Source: AFP
Une semaine «cruciale» pour l'Ukraine
La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, avant le début d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles.
«Cela pourrait être une semaine cruciale pour la diplomatie», a-t-elle affirmé devant la presse. «Nous avons entendu hier que les discussions en Amérique étaient difficiles mais productives. Nous ne connaissons pas encore les résultats, mais je parlerai aujourd'hui au ministre de la Défense de l'Ukraine ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine», a-t-elle ajouté.
Interrogée sur sa confiance dans les Etats-Unis pour arrêter la guerre en Ukraine, Mme Kallas n'a pas directement répondu. Elle souligne en revanche l'importance que les Européens soient partie prenante des discussions en cours.
«Les Ukrainiens sont seuls» aux réunions organisées aux Etats-Unis, alors que «s'ils étaient avec les Européens, ils seraient certainement beaucoup plus forts. Mais je fais confiance aux Ukrainiens pour se défendre eux-mêmes», a-t-elle affirmé, appelant de nouveau à soutenir l'Ukraine.
Source: AFP
Le scandale de corruption en Ukraine «n'aide pas» Kiev, dit Trump
Le président américain Donald Trump a jugé dimanche que le vaste scandale de corruption qui touche actuellement les cercles du pouvoir ukrainien «n'aide» les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.
«L'Ukraine a une petite situation problématique en cours, ce qui n'aide pas», a estimé le président américain à bord de l'avion Air Force One, quelques heures après des négociations en Floride entre des délégations américaine et ukrainienne, qui n'ont pas accouché d'annonce majeure.
Une vaste enquête pour corruption dans le secteur énergétique, dévoilée ces dernières semaines, a mené au limogeage vendredi d'Andriï Iermak, le bras droit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui menait jusque-là les pourparlers avec les Etats-Unis.
Source: ATS
Trump pense qu'il y a «de bonnes chances» pour un accord de paix en Ukraine
Donald Trump a estimé dimanche qu'il y avait «de bonnes chances» pour un accord afin de mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine, dans la foulée de négociations entre une délégation américaine et ukrainienne en Floride.
«Je pense que la Russie aimerait que cela se termine, et je pense que l'Ukraine, je sais que l'Ukraine aimerait que cela se termine», a déclaré à bord d'Air Force One le président américain, qui a récemment dévoilé un plan de paix considéré par certaines chancelleries européennes comme très favorable à Moscou.
Source: AFP
Steve Witkoff part pour Moscou lundi pour continuer les négociations
L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, va partir lundi pour Moscou, afin de poursuivre les négociations avec la Russie autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé à l'AFP un haut responsable américain.
Il devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine mardi. Ce voyage a lieu dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche, qualifiées de «productives» par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a toutefois prévenu qu'«il rest(ait) encore du travail» pour parvenir à un accord.
Source: AFP
Les discussions en Floride ont été «productives», mais «il reste encore du travail»
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a affirmé que les discussions en Floride dimanche avec la délégation ukrainienne avaient été «productives» bien qu'il «rest(ait) encore du travail» dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.
De son côté, le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a salué des négociations «productives et réussies».
Source: AFP
Les discussions en Floride ne seraient «pas faciles» pour Kiev
Les négociations en cours entre des responsables ukrainiens et américains en Floride pour discuter du plan des Etats-Unis pour trouver une issue à la guerre en Ukraine ne sont pas «faciles», a indiqué dimanche à l'AFP une source proche de la délégation ukrainienne.
«Le processus n'est pas facile, car la recherche de formulation et de solutions se poursuit», a déclaré cette source, précisant toutefois que la discussion est «constructive» et que «tout le monde souhaite un résultat concret afin d'avoir un sujet de négociations ultérieures entre les Etats-Unis et la Russie».
Source: AFP
Rubio veut «ouvrir la voie» à une Ukraine souveraine
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré que les discussions qui se sont ouvertes en Floride dimanche avec la délégation ukrainienne visaient à «ouvrir la voi» à une Ukraine souveraine.
«Il ne s'agit pas simplement de mettre fin à la guerre (...) Il s'agit d'ouvrir une voie pour permettre à l'Ukraine de rester souveraine, indépendante et prospère», a déclaré le chef de la diplomatie américaine au début de la réunion.
Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a déclaré de son côté qu'il voulait discuter avec les Américains de la sécurité de l'Ukraine et la reconstruction du pays. Dans un message sur X, il a ajouté que sa délégation avait pour mission de «garantir les intérêts de l'Ukraine».
Début de la réunion entre les délégations ukrainienne et américaine en Floride
Des négociations entre la délégation ukrainienne et de hauts responsables américains ont débuté dimanche en Floride, selon un journaliste de l'AFP, pour discuter du plan américain visant à trouver une issue à la guerre avec la Russie.
Les négociateurs ukrainiens dirigés par Rustem Oumerov et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio accompagné par l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff ainsi que le gendre du président américain, Jared Kushner, ont débuté la réunion aux environs de 10h10 locales (16h10, heure suisse).
Source: AFP