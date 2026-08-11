Cinq morts dans une attaque russe sur Zaporijjia
Une attaque russe nocturne sur Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a fait au moins cinq morts et 20 blessés, a annoncé tôt mardi le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov.
«Cinq personnes ont été tuées et 20 autres blessées: malheureusement, le bilan ne cesse de s'alourdir à la suite de l'attaque ennemie contre Zaporijjia», a-t-il écrit sur Telegram, alors que plus au nord, la capitale Kiev était de son côté en alerte aux missiles.
Source: AFP
De nombreuses explosions entendues à Kiev après une alerte aux missiles
Une série d'explosions a été entendue mardi peu après minuit (23h00 en Suisse) dans la capitale ukrainienne Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que les autorités eurent averti que plusieurs missiles étaient en approche.
Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué sur les réseaux sociaux que la «ville (était) sous attaque de missiles balistiques» russes. Selon cette source, les secours ont été dépêchés dans le quartier de Chevtchenko, dans le centre de la capitale, sans donner plus de précision.
Les sirènes d'alerte aérienne avaient commencé à retentir peu auparavant lorsque de fortes détonations ont été entendues dans la ville, a constaté l'AFP sur place. Cette attaque intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé la veille que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.
Moscou a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes de défense antiaérienne, dont les Patriot américains, sont capables d'intercepter. La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 destinés à ces batteries s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février. En parallèle, l'Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes éloignées de la frontière.
Source: ATS
La Cour suprême russe interdit au seul parti antiguerre de participer aux élections
La Cour suprême russe a interdit lundi au seul parti antiguerre, Iabloko, de participer aux élections législatives de septembre en Russie. Cette juridiction a ainsi fait droit à la demande d'un parti nationaliste favorable au Kremlin, privant les électeurs opposés au conflit en Ukraine qui dure depuis quatre ans et demi de la possibilité de réclamer via leur bulletin de vote d'y mettre fin.
Une centaine de sympathisants de ce parti, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblés devant le siège de la Cour suprême, scandant «Honte ! Honte !», après la lecture du jugement.
S'adressant à eux à l'issue de l'audience, le chef de Iabloko, Nikolaï Rybakov, a annoncé que cette formation politique ferait appel de la décision. «Un long chemin nous attend et nous avons une tâche vaste et importante : mettre fin aux morts et ramener la paix», a-t-il ajouté. «Tout ce que nous faisons doit y être consacré», a-t-il encore dit.
La plupart des opposants au président Vladimir Poutine sont emprisonnés, en exil ou morts, et Iabloko est le seul parti libéral encore en activité en Russie.
Celui-ci a reçu le soutien de plusieurs personnalités de l'opposition vivant désormais à l'étranger, dont Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, tous deux classés dans la catégorie des «extrémistes» en Russie.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe russe dans la région de Kharkiv
Une frappe russe lundi dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait cinq morts, ont annoncé les autorités locales. Les forces russes ont effectué un «tir d'artillerie massif» sur une zone résidentielle d'un village dans le district de Tchougouïv, a indiqué sur Telegram le bureau du procureur général, qui a diffusé des images de maisons détruites.
Source: AFP
Des centaines de drones ukrainiens frappent la Russie
La Russie a annoncé lundi avoir abattu dans la nuit 456 drones ukrainiens, des attaques qui ont fait plusieurs morts dans deux régions russes selon les autorités locales.
«Au cours de la nuit écoulée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 456 drones aériens ukrainiens», a indiqué le ministère russe de la Défense, en précisant que ces attaques ont visé une quinzaine de régions russes et la Crimée annexée.
Au Tatarstan, dans le centre de la Russie, les frappes «massives» ont visé la ville industrielle de Nijnekamsk, située à quelque 1600 km de la frontière ukrainienne, selon un communiqué des autorités régionales. L'attaque, toujours en cours à 5h30 GMT (7h30 en Suisse), «est menée contre des sites industriels comme civils», souligne le communiqué. Au moins 13 personnes ont été tuées et 39 autres blessées, ont indiqué les autorités locales.
Pour leur part, les autorités de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont fait état d'une femme tuée dans une attaque de drone visant une maison dans la localité de Novaïa Tavoljanka.
Source: AFP
Un entrepôt de l'OMS détruit par des frappes en Ukraine
Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) stockant des fournitures médicales dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, «a été frappé et détruit», a déclaré dimanche le directeur général de cette agence de l'ONU.
«Vendredi dernier, l'entrepôt humanitaire de l'OMS à Dnipro, en Ukraine, a été frappé et détruit. A ce stade, aucune victime n'est à signaler», a annoncé sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un membre du personnel de l'OMS et des chauffeurs s'étaient rendus sur le site plus tôt dans la journée, a-t-il expliqué. «L'équipe a réussi à évacuer 130 des quelque 300 palettes et a quitté la zone avant l'attaque».
L'entrepôt «contenait des fournitures médicales humanitaires destinées aux établissements de santé de la ligne de front, principalement des fournitures d'urgence de l'OMS», a encore détaillé le dirigeant de l'agence.
Source: AFP
Des échanges de frappes font cinq morts en Ukraine et en Russie
Des frappes russes ont fait deux morts et des dizaines de blessés dans plusieurs régions de l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, tandis qu'une attaque de drones ukrainienne a tué trois personnes dans la région russe de Belgorod.
Une frappe de drone russe a fait deux morts et «détruit quatre étages d'un immeuble résidentiel ordinaire» à Kharkiv, grande ville du nord-est, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Vingt-trois personnes ont aussi été blessées, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Des images, qu'il a partagées, montrent un immeuble éventré, autour duquel les services de secours s'activent.
En Russie, une attaque de drones ukrainiens contre la ville de Belgorod, près de la frontière, a tué trois personnes, selon le gouverneur par intérim de cette région, Alexandre Chouvaïev. Vingt-cinq personnes, dont des enfants de 4 et 9 ans, ont aussi été blessées, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Attaques en mer Noire: Ankara réclame un «moratoire» à la Russie et l'Ukraine
La Turquie a réclamé à la Russie à l'Ukraine la mise en place d'un «moratoire» sur les attaques visant les navires commerciaux en mer Noire, a indiqué samedi le ministre turc des Affaires étrangères.
Face à la recrudescence des attaques, la Turquie «a appelé à la mise en place d'un mécanisme permettant de décréter un moratoire», a déclaré Hakan Fidan lors d'une interview en direct à l'agence de presse officielle Anadolu.
«Le conflit s'est étendu à toute la mer Noire. Au début, ils visaient les ports et les navires militaires. Maintenant, ils attaquent tous les navires commerciaux, sans distinction», a déploré le ministre, en soulignant que «les navires (...) appartenant à des Turcs ou battant pavillon turc sont également touchés».
La Turquie, qui entretient des relations étroites avec Moscou et Kiev, avait déjà dénoncé mardi des attaques de drone survenues la veille en mer Noire contre deux navires appartenant à des armateurs turcs, faisant des blessés parmi l'équipage.
Source: AFP
Drone en Bulgarie: Kiev dit n'avoir pas lancé d'engin «délibérément» et promet une clarification
L'Ukraine a assuré samedi n'avoir pas visé «délibérément» la Bulgarie et promis une enquête, après la chute d'un drone correspondant à ceux utilisés par l'armée ukrainienne près d'un gazoduc dans ce pays.
«Nous sommes en contact étroit avec la partie bulgare afin de clarifier les circonstances, a affirmé à des journalistes le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgiï Tykhy. Nous pouvons affirmer avec certitude que l'armée ukrainienne n'a délibérément dirigé aucun appareil vers la Bulgarie», a-t-il ajouté, sans confirmer formellement si le drone était bien ukrainien.
Source: AFP
Sofia convoque l'ambassadrice ukrainienne après le drone en Bulgarie
La ministre bulgare des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice ukrainienne à une réunion lundi après la chute d'un drone samedi à la frontière avec la Roumanie et près d'un gazoduc stratégique, a annoncé à l'AFP son ministère.
Plus tôt, le ministère bulgare de la Défense avait affirmé qu'il s'agissait d'un type de drone «largement utilisé par les forces armées ukrainiennes», ajoutant aussitôt que, «à l'heure actuelle, rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un incident délibéré».
Source: AFP
Au moins trois morts dans des attaques russes
De nouveaux bombardements russes sur Kiev et sa région ont fait au moins trois morts et sept blessés dans la nuit de vendredi à samedi. L'Ukraine peine à faire face à l'intensification des frappes de missiles russes faute de munitions.
Un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine d'explosions secouant vers 02h00 la capitale ukrainienne, où une nouvelle fois les habitants ont été appelés à se rendre aux abris. L'administration militaire locale avait peu avant annoncé le déclenchement d'une «alerte aérienne due à l'usage de missiles balistiques».
En périphérie nord-est de Kiev, les frappes russes ont fait trois morts, dont un enfant né en 2022, ainsi que trois blessés, dans le village de Poukhivka, selon les secours, sans préciser s'il s'agissait de missiles ou de drones.
Dans la capitale même, quatre blessés ont été recensés par l'autorité militaire, tandis que les secours ont fait état d'incendies dans deux quartiers. Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes s'amplifient des deux côtés d'une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.
Source: AFP