Des frappes en Ukraine et en Russie font au moins sept morts

Une frappe ukrainienne sur un immeuble en Russie fait quatre morts

Une attaque menée par Kiev a tué un couple et leur enfant en Russie à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont affirmé mardi les autorités locales, tandis que quatre personnes, dont un jeune garçon, sont morts dans des frappes russes en Ukraine.

Une attaque de «drones ennemis» a touché le district d'Alexandrovsky dans la région russe de Vladimir, au nord-est de Moscou, a annoncé le gouverneur Alexandre Avdeev.

«L'un des drones a frappé un immeuble résidentiel de deux appartements. Deux adultes et leur fils (...) ont été tués. Leur fille de cinq ans a réussi à survivre» et a été hospitalisée pour des brûlures, a écrit Alexandre Avdeev sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, il avait affirmé que le garçon tué était âgé de sept ans, avant d'indiquer, dans un message ultérieur, qu'il était né en 2014.