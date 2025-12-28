Trump dit avoir eu un appel «très productif« avec Poutine
Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine, moins de deux heures avant le début de sa rencontre prévue avec Volodymyr Zelensky en Floride.
«Je viens d'avoir un bon entretien téléphonique, très productif, avec le président russe Vladimir Poutine, avant ma rencontre, aujourd'hui à 13h (19h en Suisse), avec le président ukrainien Zelensky», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Le présient américain et son homologue russe se reparleront au téléphone après la rencontre avec Zelensky, a fait savoir le Kremlin.
Source: AFP
Le Kremlin appelle Kiev à «prendre une décision courageuse» sur le Donbass
Le Kremlin a assuré dimanche à l'issue d'un échange téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump que Moscou et Washington pensaient qu'un cessez-le-feu temporaire en Ukraine, comme proposé par Kiev et ses alliés européens, «ne ferait que prolonger le conflit».
«La Russie et les Etats-Unis partagent le même point de vue selon lequel la proposition ukrainienne et européenne d'un cessez-le-feu temporaire (...) ne ferait que prolonger le conflit et entraînerait une reprise des hostilités», a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Le Kremlin a appelé dimanche l'Ukraine à «prendre une décision courageuse» en acceptant de retirer ses troupes du Donbass afin de «mettre fin» à la guerre. «Pour mettre fin (au conflit), Kiev doit prendre une décision courageuse. Il serait judicieux de prendre sans tarder cette décision concernant le Donbass», a ajouté Iouri Ouchakov.
Source: ATS
Volodymyr Zelensky a atterri en Floride
A quelques heures d’une nouvelle rencontre avec le président américain Donald Trump, Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche matin, heure locale, à Miami.
A sa descente de l’avion gouvernemental, le président ukrainien, vêtu d’un t-shirt noir, a pris le temps de saluer plusieurs représentants de l’armée américaine. Une séquence brève, mais symbolique, avant une journée diplomatique décisive.
Dans la soirée, les deux chefs d'Etat doivent se retrouver sur la propriété de Trump, à Mar-a-Lago. Au cœur des discussions: la fin de la guerre en Ukraine. En toile de fond, un plan de paix en vingt points, qui doit servir de base aux échanges entre Washington et Kiev.
Un entretien téléphonique avec les Européens est prévu
Un appel téléphonique entre des dirigeants européens et les présidents ukrainien et américain est prévu dimanche après la rencontre avec Donald Trump en Floride, a annoncé un porte-parole de Kiev.
Source: AFP
Zelensky rencontre Trump en Floride pour obtenir son feu vert sur le plan de paix
Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump dimanche en Floride. Il tentera de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie.
Le chef d'Etat ukrainien, qui arrive avec ses dernières propositions sur la difficile question des territoires, n'aura «rien tant que je ne donne pas mon accord», avait déclaré le président américain au site internet Politico vendredi, plantant le décor. Donald Trump s'était néanmoins montré confiant. «Je pense que ça se passera bien avec lui. Je pense que ça se passera bien avec (le président russe Vladimir) Poutine», avec lequel il prévoit de s'entretenir «bientôt».
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à l'agence de presse d'Etat TASS que Moscou poursuivrait son «engagement auprès des négociateurs américains afin d'élaborer des accords durables qui s'attaquent aux causes profondes du conflit», tout en critiquant les Européens.
Source: AFP
Ursula von der Leyen apporte son soutien à l'Ukraine
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi que la paix devait préserver la «souveraineté» et «l'intégrité territoriale» de l'Ukraine, après un entretien téléphonique avec les dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Cet entretien a eu lieu avant la rencontre entre Zelensky et le président américain Donald Trump prévue pour dimanche. «Nous saluons tous les efforts qui mènent à notre objectif commun : une paix juste et durable qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine», a commenté Ursula von der Leyen sur le réseau X.
«En 2026, la Commission européenne continuera à maintenir la pression sur le Kremlin, à soutenir l'Ukraine et à travailler intensément pour accompagner l'Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'UE», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Emmanuel Macron condamne les frappes russes
«Le Président de la République a exprimé la condamnation par la France de la nouvelle vague de frappes russes intervenue dans la nuit en Ukraine. Il a souligné que cette vague de frappes illustrait à nouveau le contraste entre la disposition de l'Ukraine à bâtir une paix et durable et la détermination de la Russie à prolonger la guerre qu'elle a déclenchée il y a près de 4 ans, y compris en continuant de s'attaquer aux civils», a déclaré une personne de l'entourage d'Emmanuel Macron.
Le président français s'est exprimé lors d'un appel téléphonique entre des dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui se trouve à Halifax (Canada) à la veille d'une rencontre avec le président américain Donald Trump dimanche en Floride.
Source: AFP
Zelensky a «le plein soutien» des Européens
Les dirigeants des principaux pays européens, du Canada, de l'UE et de l'Otan ont assuré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky de «leur plein soutien» avant sa rencontre avec Donald Trump, a indiqué le chancelier allemand Friedrich Merz.
Au cours d'une visioconférence organisée lors de son escale au Canada, à la veille d'une rencontre cruciale en Floride avec la président américain, Zelensky a informé ses soutiens «de l'état d'avancement des négociations», a précisé le porte-parole du dirigeant allemand, Stefan Kornelius, dans un communiqué.
Source: AFP
Le Premier ministre canadien critique Moscou
Le Premier ministre canadien Mark Carney a condamné samedi la «barbarie» des attaques russes survenues dans la nuit à Kiev et insisté sur le fait que tout accord de paix en Ukraine nécessiterait «une Russie prête à coopérer», alors qu'il accueillait le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Canada.
«Nous avons les moyens et la possibilité (d'obtenir) d'une paix juste et durable (en Ukraine), mais cela nécessite une Russie prête à coopérer», a-t-il déclaré lors d'un bref échange à la presse aux côtés de Volodymyr Zelensky à Halifax. Mark Carney a également condamné la «barbarie dont nous avons été témoins cette nuit» lors de frappes russes contre la capitale ukrainienne.
Source: AFP
La Russie revendique la prise de deux villes ukrainiennes
La Russie a revendiqué samedi la prise des villes de Myrnograd et de Gouliaïpolé, dans l'est de l'Ukraine, annonçant de nouvelles avancées sur le front à la veille d'une rencontre aux Etats-Unis entre les présidents ukrainien et américain.
Selon un communiqué du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a écouté un rapport de l'état-major faisant état de «la libération des villes de Dimitrov (ndlr: le nom russe de Myrnograd) et de Gouliaïpolé».
Myrnograd, située dans la région de Donetsk, est voisine de Pokrovsk, un important noeud logistique dont la conquête a été revendiquée par la Russie le 1er décembre, ce que Kiev a démenti. Gouliaïpolé est située dans la partie orientale de la région méridionale de Zaporijjia, un secteur où les progressions russes ont été plus rares mais où celles-ci se sont accélérées ces derniers mois.
«Dans le Donbass et la région de Zaporijjia, l'offensive se déroule sur toute la ligne de contact», s'est félicité le chef de l'Etat russe, assurant que les troupes russes «intensifient la pression» sur l'armée ukrainienne, selon des propos retransmis à la télévision.
Source: AFP
Zelensky s'entretiendra avec ses alliés européens avant Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra avec des alliés européens lors d'une escale au Canada, a-t-il annoncé lors d'un dialogue avec des journalistes via une application de messagerie pendant son vol vers les Etats-Unis. Il doit rencontrer Donald Trump dimanche.
«Nous sommes actuellement en vol vers la Floride. En route, nous ferons une escale au Canada. J'aurai une réunion avec le Premier ministre du Canada (Mark) Carney. Ensemble, nous prévoyons de nous entretenir en ligne avec des dirigeants européens», a déclaré Volodymyr Zelensky.
Avec Donald Trump, il doit évoquer la question sensible des territoires, dans le cadre des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Source: AFP
L'attaque visant Kiev montre que la Russie «ne veut pas mettre fin à la guerre»
L'attaque de drones et de missiles russes qui a visé Kiev dans la nuit de vendredi à samedi montre que la Russie «ne veut pas mettre fin à la guerre», a déclaré Volodymyr Zelensky samedi.
Le président ukrainien s'exprimait avant son départ pour les Etats-Unis, où il doit s'entretenir avec Donald Trump pour discuter du plan visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien.
Les Russes «ne veulent pas mettre fin à la guerre et cherchent à saisir toutes les occasions d'infliger à l'Ukraine des souffrances encore plus grandes et accroître leur pression sur d'autres à travers le monde», a déclaré Volodymyr Zelensky à la suite de l'attaque qui a frappé la capitale ukrainienne et ses environs, tuant au moins une personne.
Source: AFP