Trump dit avoir eu un appel «très productif« avec Poutine

Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine, moins de deux heures avant le début de sa rencontre prévue avec Volodymyr Zelensky en Floride.

«Je viens d'avoir un bon entretien téléphonique, très productif, avec le président russe Vladimir Poutine, avant ma rencontre, aujourd'hui à 13h (19h en Suisse), avec le président ukrainien Zelensky», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le présient américain et son homologue russe se reparleront au téléphone après la rencontre avec Zelensky, a fait savoir le Kremlin.

