Trump évoque une «très bonne rencontre» entre son émissaire et Poutine
Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine, au lendemain d'une «très bonne rencontre» à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff, qui va discuter jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov.
Depuis deux semaines, Washington cherche à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais la recherche d'un compromis est très difficile, alors que sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables.
Les tractations continuent ce jeudi avec une rencontre dans la région de Miami entre Roustem Oumerov et Steve Witkoff, qui sera accompagné par le gendre du président Jared Kushner. Les deux Américains étaient mardi à Moscou pour s'entretenir pendant plus de cinq heures avec Vladimir Poutine.
Ils ont eu «l'impression» que le président russe «voulait mettre fin à la guerre», a déclaré mercredi Donald Trump à des journalistes, sans fournir de précisions sur la suite des négociations. «Ce qui ressortira de cette rencontre? Je ne peux pas vous le dire», a d'ailleurs tempéré le président américain.
Source: AFP
Steve Witkoff rencontrera le négociateur ukrainien ce jeudi en Floride
L'émissaire américain de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que Jared Kushner, vont rencontrer le négociateur ukrainien Roustem Oumerov jeudi en Floride, après leur entretien mardi à Moscou avec Vladimir Poutine, a indiqué mercredi un responsable américain sous couvert de l'anonymat.
La rencontre, qui se déroulera dans la région de Miami, survient alors que le président américain a dit mercredi que le président russe voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine.
Source: AFP
L'ONU réclame le retour des enfants ukrainiens enlevés
L'Assemblée générale de l'ONU a appelé mercredi au retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens «transférés de force» en Russie, une question sensible dans les négociations d'un éventuel accord de paix entre Kiev et Moscou.
La résolution non contraignante adoptée par 91 voix pour, 12 contre (dont la Russie), et 57 abstentions, «exige» que Moscou "garantisse le retour sans délai, en toute sécurité et sans conditions de tous les enfants ukrainiens qui ont été transférés ou déportés de force".
Elle appelle également la Russie à «cesser sans tarder toute pratique de transfert forcé, de déportation, de séparation des familles et de séparation des enfants d'avec leurs représentants légaux, de modification de la situation personnelle, y compris la citoyenneté, d'adoption ou de placement dans des familles d'accueil, et d'endoctrinement des enfants ukrainiens».
L'Ukraine accuse la Russie d'avoir enlevé au moins 20'000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre, l'«opération d'enlèvements d'Etat la plus importante de l'histoire» a déclaré à la tribune avant le vote la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères Mariana Betsa, notant que plus de 1850 d'entre eux avaient pu être récupérés. «Il n'y aura pas de paix juste en Ukraine sans retour immédiat et inconditionnel de nos enfants à la maison», a-t-elle insisté.
Source: ATS
Les récents «succès de l'armée russe» ont influencé les pourparlers, dit le Kremlin
Les succès rencontrés par l'armée russe ces dernières semaines sur le front «ont influencé» les pourparlers sur l'Ukraine, a affirmé mercredi le Kremlin, au lendemain de la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.
«Les succès des dernières semaines de l'armée russe sur le champ de bataille ont influencé le déroulement et le caractère des négociations», a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.
Source: AFP
Des pays de l'Otan promettent un milliard d'euros d'armes pour l'Ukraine
Plusieurs pays de l'Otan ont annoncé mercredi plus d'un milliard d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, et appelé Moscou à cesser ses menaces ainsi qu'à ouvrir des négociations sérieuses avec Kiev.
«Les pourparlers de paix sont en cours, c'est une bonne chose, mais en même temps, nous devons nous assurer que, pendant qu'ils se déroulent, et sans savoir quand ils prendront fin, l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible pour continuer le combat», a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.
Le Canada a aussi promis 200 millions d'euros, les Pays-Bas 250 millions d'euros. La France, qui ne participe pas à ce programme, est sous pression de la part de ses partenaires pour contribuer davantage au soutien militaire de l'Ukraine.
Source: AFP
Le négociateur de Kiev va s'entretenir à Bruxelles avec les Européens, dit Zelensky
Le négociateur de Kiev dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Roustem Oumerov, va rencontrer les Européens mercredi à Bruxelles au lendemain de la réunion à Moscou entre les émissaires américains et Vladimir Poutine, a indiqué le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.
Après Bruxelles, ce négociateur et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Andriï Hnatov, «commenceront les préparatifs d'une réunion avec les envoyés du président Trump aux Etats-Unis», a-t-il dit sur X.
Source: AFP
Le Kremlin prêt à rencontrer des responsables américains «autant que nécessaire»
Le Kremlin a affirmé mercredi être prêt à rencontrer «autant que nécessaire» des responsables américains pour trouver une issue au conflit en Ukraine, après la réunion à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.
«Nous apprécions la volonté politique du président Trump de continuer à chercher des solutions (...) Nous sommes tous prêts à nous rencontrer autant que nécessaire pour parvenir à un règlement pacifique, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.
Source: AFP
Washington rapporte des «progrès» dans ses négociations avec Moscou
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a fait état de «quelques progrès» dans les négociations avec la Russie pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, lors d'un entretien diffusé mardi.
«Et donc, ce que nous avons essayé de faire, et je pense que nous avons fait quelques progrès, est de déterminer ce qui pourrait convenir aux Ukrainiens et leur donner des garanties de sécurité pour l'avenir», a déclaré Marco Rubio sur la chaîne Fox News.
Source: AFP
Aucun accord n'a été trouvé sur les territoires occupés en Ukraine
«Aucun compromis» n'a été trouvé mardi sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.
L'émissaire américain s'est entretenu pendant près de cinq heures au Kremlin avec le dirigeant russe à propos de ce plan présenté par Washington il y a deux semaines et depuis retravaillé lors de consultations avec les Ukrainiens.
«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts», a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Sur la question des territoires occupés par la Russie en Ukraine, qui représentent environ 19% du pays, «aucune solution de compromis n'a encore été choisie, bien que certaines propositions américaines peuvent être discutées», a précisé Iouri Ouchakov. Il a qualifié la discussion d'«utile», mais prévenu qu'il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord, alors que les troupes russes ont accéléré leur avancée sur le front.
Après cet entretien avec les Russes à Moscou, Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient rencontrer mercredi en Europe une délégation de Kiev, selon une source ukrainienne à l'AFP.
Source: AFP
Fin de la rencontre entre Poutine et l'émissaire américain Witkoff
La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine s'est achevée après avoir duré environ cinq heures, a indiqué mardi le Kremlin.
Arrivé à Moscou dans la journée, Steve Witkoff était accompagné du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Poutine était lui apparu aux côtés de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.
Source: AFP
Poutine et Witkoff discutent de «la ville magnifique» de Moscou
Dans une vidéo publiée par le Kremlin, on peut voir Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin en compagnie de Vladimir Poutine. «Je suis ravi de vous voir», lance Poutine en accueillant ses invités
La conversation porte ensuite sur les curiosités de la capitale russe. Poutine vante les mérites de Moscou et Steve Witkoff semble également séduit. «C'est une ville magnifique», dit-il.
Repas et promenade
Avant leur rencontre avec Poutine, Steve Witkoff et Jared Kushner avaient dîné avec le négociateur de Poutine, Kirill Dmitriev, dans un restaurant Michelin à Moscou, comme le rapporte l'agence de presse russe Tass.
Des photos et des vidéos montrent ensuite les hommes lors d'une brève promenade dans les rues de Moscou. Peu de temps après, le gendre de Trump et l'envoyé spécial ont également été aperçus sur la Place Rouge.
Selon Axios, Steve Witkoff et Jared Kushner souhaitent rencontrer Zelensky après leurs discussions avec Poutine. Le lieu exact de cette rencontre n'est pas encore connu.