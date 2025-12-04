Trump évoque une «très bonne rencontre» entre son émissaire et Poutine

Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine, au lendemain d'une «très bonne rencontre» à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff, qui va discuter jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov.

Depuis deux semaines, Washington cherche à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais la recherche d'un compromis est très difficile, alors que sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables.

Les tractations continuent ce jeudi avec une rencontre dans la région de Miami entre Roustem Oumerov et Steve Witkoff, qui sera accompagné par le gendre du président Jared Kushner. Les deux Américains étaient mardi à Moscou pour s'entretenir pendant plus de cinq heures avec Vladimir Poutine.

Ils ont eu «l'impression» que le président russe «voulait mettre fin à la guerre», a déclaré mercredi Donald Trump à des journalistes, sans fournir de précisions sur la suite des négociations. «Ce qui ressortira de cette rencontre? Je ne peux pas vous le dire», a d'ailleurs tempéré le président américain.

Source: AFP