Sans fournir de détails
Donald Trump assure que Vladimir Poutine «veut mettre fin à la guerre» en Ukraine

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche depuis le 24 février 2022, alternant bombardements massifs, offensives et contre-offensives sur plusieurs fronts, alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
03.12.2025, 22:57 heures

Trump évoque une «très bonne rencontre» entre son émissaire et Poutine

Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine, au lendemain d'une «très bonne rencontre» à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff, qui va discuter jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov.

Trump a affirmé que la rencontre entre son émissaire Steve Witkoff et Vladimir Poutine avait été «très bonne».
Photo: keystone-sda.ch

Depuis deux semaines, Washington cherche à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais la recherche d'un compromis est très difficile, alors que sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables.

Les tractations continuent ce jeudi avec une rencontre dans la région de Miami entre Roustem Oumerov et Steve Witkoff, qui sera accompagné par le gendre du président Jared Kushner. Les deux Américains étaient mardi à Moscou pour s'entretenir pendant plus de cinq heures avec Vladimir Poutine.

Ils ont eu «l'impression» que le président russe «voulait mettre fin à la guerre», a déclaré mercredi Donald Trump à des journalistes, sans fournir de précisions sur la suite des négociations. «Ce qui ressortira de cette rencontre? Je ne peux pas vous le dire», a d'ailleurs tempéré le président américain.

Source: AFP

03:10 heures

Steve Witkoff rencontrera le négociateur ukrainien ce jeudi en Floride

L'émissaire américain de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que Jared Kushner, vont rencontrer le négociateur ukrainien Roustem Oumerov jeudi en Floride, après leur entretien mardi à Moscou avec Vladimir Poutine, a indiqué mercredi un responsable américain sous couvert de l'anonymat.

La rencontre, qui se déroulera dans la région de Miami, survient alors que le président américain a dit mercredi que le président russe voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine.

Source: AFP

01:30 heures

L'ONU réclame le retour des enfants ukrainiens enlevés

L'Assemblée générale de l'ONU a appelé mercredi au retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens «transférés de force» en Russie, une question sensible dans les négociations d'un éventuel accord de paix entre Kiev et Moscou.

La résolution non contraignante adoptée par 91 voix pour, 12 contre (dont la Russie), et 57 abstentions, «exige» que Moscou "garantisse le retour sans délai, en toute sécurité et sans conditions de tous les enfants ukrainiens qui ont été transférés ou déportés de force".

Elle appelle également la Russie à «cesser sans tarder toute pratique de transfert forcé, de déportation, de séparation des familles et de séparation des enfants d'avec leurs représentants légaux, de modification de la situation personnelle, y compris la citoyenneté, d'adoption ou de placement dans des familles d'accueil, et d'endoctrinement des enfants ukrainiens».

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir enlevé au moins 20'000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre, l'«opération d'enlèvements d'Etat la plus importante de l'histoire» a déclaré à la tribune avant le vote la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères Mariana Betsa, notant que plus de 1850 d'entre eux avaient pu être récupérés. «Il n'y aura pas de paix juste en Ukraine sans retour immédiat et inconditionnel de nos enfants à la maison», a-t-elle insisté.

Source: ATS

03.12.2025, 23:01 heures

Les récents «succès de l'armée russe» ont influencé les pourparlers, dit le Kremlin

Les succès rencontrés par l'armée russe ces dernières semaines sur le front «ont influencé» les pourparlers sur l'Ukraine, a affirmé mercredi le Kremlin, au lendemain de la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.

Photo: IMAGO/ZUMA Press

«Les succès des dernières semaines de l'armée russe sur le champ de bataille ont influencé le déroulement et le caractère des négociations», a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.

Source: AFP

03.12.2025, 12:01 heures

Des pays de l'Otan promettent un milliard d'euros d'armes pour l'Ukraine

Plusieurs pays de l'Otan ont annoncé mercredi plus d'un milliard d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, et appelé Moscou à cesser ses menaces ainsi qu'à ouvrir des négociations sérieuses avec Kiev.

«Les pourparlers de paix sont en cours, c'est une bonne chose, mais en même temps, nous devons nous assurer que, pendant qu'ils se déroulent, et sans savoir quand ils prendront fin, l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible pour continuer le combat», a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, souhaite que l'Ukraine reste dans la position «la plus forte possible».
Photo: Getty Images

Le Canada a aussi promis 200 millions d'euros, les Pays-Bas 250 millions d'euros. La France, qui ne participe pas à ce programme, est sous pression de la part de ses partenaires pour contribuer davantage au soutien militaire de l'Ukraine.

Source: AFP

03.12.2025, 11:51 heures

Le négociateur de Kiev va s'entretenir à Bruxelles avec les Européens, dit Zelensky

Le négociateur de Kiev dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Roustem Oumerov, va rencontrer les Européens mercredi à Bruxelles au lendemain de la réunion à Moscou entre les émissaires américains et Vladimir Poutine, a indiqué le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Andriï Hnatov.
Photo: IMAGO/NurPhoto

Après Bruxelles, ce négociateur et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Andriï Hnatov, «commenceront les préparatifs d'une réunion avec les envoyés du président Trump aux Etats-Unis», a-t-il dit sur X.

Source: AFP

03.12.2025, 11:32 heures

Le Kremlin prêt à rencontrer des responsables américains «autant que nécessaire»

Le Kremlin a affirmé mercredi être prêt à rencontrer «autant que nécessaire» des responsables américains pour trouver une issue au conflit en Ukraine, après la réunion à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.

«Nous apprécions la volonté politique du président Trump de continuer à chercher des solutions (...) Nous sommes tous prêts à nous rencontrer autant que nécessaire pour parvenir à un règlement pacifique, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.

Source: AFP

03.12.2025, 06:10 heures

Washington rapporte des «progrès» dans ses négociations avec Moscou

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a fait état de «quelques progrès» dans les négociations avec la Russie pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, lors d'un entretien diffusé mardi.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'une réunion du Cabinet organisée par le président Donald Trump, le 2 décembre.
Photo: AFP

«Et donc, ce que nous avons essayé de faire, et je pense que nous avons fait quelques progrès, est de déterminer ce qui pourrait convenir aux Ukrainiens et leur donner des garanties de sécurité pour l'avenir», a déclaré Marco Rubio sur la chaîne Fox News.

Source: AFP

03.12.2025, 04:33 heures

Aucun accord n'a été trouvé sur les territoires occupés en Ukraine

«Aucun compromis» n'a été trouvé mardi sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.

L'envoyé américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine n'ont pas réussi à trouver d’accord sur les territoires ukrainiens occupés.

L'émissaire américain s'est entretenu pendant près de cinq heures au Kremlin avec le dirigeant russe à propos de ce plan présenté par Washington il y a deux semaines et depuis retravaillé lors de consultations avec les Ukrainiens.

«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts», a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Sur la question des territoires occupés par la Russie en Ukraine, qui représentent environ 19% du pays, «aucune solution de compromis n'a encore été choisie, bien que certaines propositions américaines peuvent être discutées», a précisé Iouri Ouchakov. Il a qualifié la discussion d'«utile», mais prévenu qu'il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord, alors que les troupes russes ont accéléré leur avancée sur le front.

Après cet entretien avec les Russes à Moscou, Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient rencontrer mercredi en Europe une délégation de Kiev, selon une source ukrainienne à l'AFP.

Source: AFP

02.12.2025, 22:49 heures

Fin de la rencontre entre Poutine et l'émissaire américain Witkoff

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine s'est achevée après avoir duré environ cinq heures, a indiqué mardi le Kremlin.

Arrivé à Moscou dans la journée, Steve Witkoff était accompagné du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Poutine était lui apparu aux côtés de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.

Source: AFP

02.12.2025, 18:03 heures

Poutine et Witkoff discutent de «la ville magnifique» de Moscou

Dans une vidéo publiée par le Kremlin, on peut voir Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin en compagnie de Vladimir Poutine. «Je suis ravi de vous voir», lance Poutine en accueillant ses invités

Photo: keystone-sda.ch

La conversation porte ensuite sur les curiosités de la capitale russe. Poutine vante les mérites de Moscou et Steve Witkoff semble également séduit. «C'est une ville magnifique», dit-il.

Repas et promenade

Avant leur rencontre avec Poutine, Steve Witkoff et Jared Kushner avaient dîné avec le négociateur de Poutine, Kirill Dmitriev, dans un restaurant Michelin à Moscou, comme le rapporte l'agence de presse russe Tass.

Steve Witkoff s'est baladé à Moscou
0:25
Rencontre avec Poutine:Steve Witkoff s'est baladé à Moscou

Des photos et des vidéos montrent ensuite les hommes lors d'une brève promenade dans les rues de Moscou. Peu de temps après, le gendre de Trump et l'envoyé spécial ont également été aperçus sur la Place Rouge.

Selon Axios, Steve Witkoff et Jared Kushner souhaitent rencontrer Zelensky après leurs discussions avec Poutine. Le lieu exact de cette rencontre n'est pas encore connu.

