Trump reproche à Zelensky de n'avoir «pas lu la proposition» de paix pour l'Ukraine

Le président des Etats-Unis Donald Trump a reproché dimanche soir à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de n'avoir «pas lu la proposition» de paix sur l'Ukraine dévoilée il y a trois semaines par Washington et qui fait l'objet de pourparlers séparés avec Moscou et Kiev.

«Nous avons donc parlé au président (russe Vladimir) Poutine, nous avons parlé aux dirigeants ukrainiens – notamment Zelensky, le président Zelensky – et je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition» américaine en vue d'un règlement en Ukraine, a déploré Donald Trump, interrogé par des journalistes lors d'une soirée de gala à Washington.

«Cela convient à la Russie, vous savez je pense que la Russie préférerait avoir tout le pays, mais je ne suis pas sûr que cela convienne à Zelensky», a encore dit Donald Trump.

Source: AFP