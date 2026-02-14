Kim Jong un salue la «bravoure» de ses troupes combattant pour la Russie

​Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rendu hommage à la «bravoure incomparable» de ses soldats qui combattent aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, lors d'une visite au chantier d'un mémorial dédié aux victimes du conflit, a rapporté vendredi la presse officielle.​

«La bravoure incomparable et l'héroïsme de masse dont ont fait preuve les soldats de l'Armée populaire de Corée, engagés dans des opérations militaires à l'étranger, doivent être gravés de manière imposante dans l'Histoire comme une bannière d'invincibilité», a déclaré Kim Jong unen inspectant des sculptures installées sur le site, selon l'agence nord-coréenne KCNA. La dépêche publiée vendredi ne mentionnait pas la Russie.

Mais l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord avait assisté en octobre à la pose de la première pierre de ce «Musée-mémorial des exploits au combat», Kim Jong un saluant alors un «sommet historique» dans les relations avec Moscou. Plus tôt cette semaine, Kim Jong un a promis de «soutenir sans condition» toutes les actions du président russe Vladimir Poutine, dans une lettre à ce dernier diffusée par KCNA.

La Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés diplomatiquement au monde, a approfondi ses liens avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Elle a dépêché des milliers de soldats pour combattre aux côtés de la Russie, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. Au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés, selon des estimations sud-coréennes.

Outre l'envoi de troupes pour combattre pour la Russie, Pyongyang a fourni à Moscou des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. En retour, la Russie apporte une aide financière, une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques à la Corée du Nord, selon des analystes.

Source: AFP