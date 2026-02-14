Marco Rubio doute de la volonté de Poutine de mettre fin à la guerre
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi qu'il ne savait pas si la Russie était sérieuse dans sa volonté de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, alors que Washington fait pression pour un accord de paix rapide.
«Nous ne savons pas si les Russes sont sérieux dans leur volonté de mettre fin à la guerre», a-t-il admis lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, alors qu'une prochaine série de pourparlers doivent se tenir la semaine prochaine à Genève.
Il a par ailleurs affirmé que les Nations unies n'avaient joué «pratiquement aucun rôle» dans la résolution des conflits, appelant à une réforme des institutions mondiales.
Source: AFP
Kim Jong un salue la «bravoure» de ses troupes combattant pour la Russie
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rendu hommage à la «bravoure incomparable» de ses soldats qui combattent aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, lors d'une visite au chantier d'un mémorial dédié aux victimes du conflit, a rapporté vendredi la presse officielle.
«La bravoure incomparable et l'héroïsme de masse dont ont fait preuve les soldats de l'Armée populaire de Corée, engagés dans des opérations militaires à l'étranger, doivent être gravés de manière imposante dans l'Histoire comme une bannière d'invincibilité», a déclaré Kim Jong unen inspectant des sculptures installées sur le site, selon l'agence nord-coréenne KCNA. La dépêche publiée vendredi ne mentionnait pas la Russie.
Mais l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord avait assisté en octobre à la pose de la première pierre de ce «Musée-mémorial des exploits au combat», Kim Jong un saluant alors un «sommet historique» dans les relations avec Moscou. Plus tôt cette semaine, Kim Jong un a promis de «soutenir sans condition» toutes les actions du président russe Vladimir Poutine, dans une lettre à ce dernier diffusée par KCNA.
La Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés diplomatiquement au monde, a approfondi ses liens avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Elle a dépêché des milliers de soldats pour combattre aux côtés de la Russie, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. Au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés, selon des estimations sud-coréennes.
Outre l'envoi de troupes pour combattre pour la Russie, Pyongyang a fourni à Moscou des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. En retour, la Russie apporte une aide financière, une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques à la Corée du Nord, selon des analystes.
Source: AFP
Une femme tuée dans une attaque de drones russes à Odessa
Des bombardements nocturnes de drones russes ont tué une femme à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté samedi matin les autorités locales. Selon le chef de l'administration militaire Oleg Kiper, ces frappes ont endommagé le toit d'un immeuble résidentiel. «Malheureusement, une femme est morte dans l'attaque», a-t-il ajouté sur Telegram.
Dans la région de Zaporijjia (sud), le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov a par ailleurs fait état d'un mort et trois blessés dans des attaques intervenues au cours des dernières 24 heures sur la capitale régionale ainsi que la localité de Pologuy. Il n'a pas précisé les circonstances de ces attaques.
Source: AFP
30% des écoles de Kiev sont privées de chauffage, selon la municipalité
Près de 30% des écoles de Kiev se retrouvent sans chauffage après les frappes russes contre le réseau énergétique, ont annoncé vendredi les autorités de la capitale ukrainienne, qui prévoient des fusions d'établissements pour y remédier.
315 écoles et jardins d'enfants à Kiev «se sont retrouvés sans chauffage, soit plus de 30% du nombre total des établissements scolaires de la ville», a annoncé vendredi l'administration municipale. Face à cette situation, «les établissements scolaires fusionnent temporairement afin que les enfants puissent poursuivre leur enseignement en présentiel», a-t-elle ajouté.
Après des vacances scolaires, quelque 110'000 écoliers avaient repris les cours début février, dont une partie à distance. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles frappes russes ont laissé plusieurs milliers d'immeubles sans chauffage dans la capitale.
Source: AFP
Trump appelle Zelensky à «se bouger» pour parvenir à un accord avec la Russie
Le président américain Donald Trump a appelé vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à «se bouger» pour parvenir à un accord avec la Russie, avant un nouveau cycle de négociations la semaine prochaine.
«Zelensky devra se bouger, la Russie veut conclure un accord, et Zelensky va devoir agir. Sinon, il va rater une très bonne occasion», a déclaré le président américain à la presse, depuis la Maison Blanche à Washington.
Source: AFP
Le DFAE confirme la tenue de discussions sur l'Ukraine à Genève
Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé vendredi une information donnée initialement par Kiev et Moscou.
«Le DFAE est en contact avec l'ensemble des parties et propose ses bons offices de manière constante», indique le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau, contacté par Keystone-ATS. «Dans ce contexte, la Suisse, en tant qu'Etat hôte, accueillera à Genève la semaine prochaine des pourparlers trilatéraux prévus mardi et mercredi entre la Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis.»
Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations directes à Abou Dhabi sur une cessation des hostilités déclenchées par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y a bientôt 4 ans.
Mais ces pourparlers n'ont donné lieu à une aucune percée diplomatique. Les négociations, très difficiles, bloquent en particulier sur la question d'un possible partage de territoires entre Kiev et Moscou.
Source: ATS
Les prochaines négociations se tiendront à Genève
Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, a annoncé vendredi le Kremlin.
«Le prochain cycle de négociations (...) aura lieu le 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence Ria Novosti, précisant que le négociateur Vladimir Medinski dirigera la délégation russe.
Source: ATS
Zelensky annonce son arrivée à Munich pour la Conférence sur la sécurité
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi être arrivé à Munich, en Allemagne, pour participer à la Conférence annuelle sur la sécurité, ainsi qu'à d'autres rencontres liées à l'industrie de la défense.
«De nouvelles mesures seront prises pour assurer notre sécurité commune – celle de l'Ukraine et de l'Europe», a-t-il indiqué dans un message sur X. «Nous avons besoin de plus de production conjointe, plus de résilience, de coordination et efficacité pour notre architecture commune de sécurité en Europe», a-t-il ajouté.
Selon la présidence ukrainienne, Zelensky doit visiter vendredi une entreprise ukraino-allemande de fabrication de drones, Quantum Frontline Industries. Il doit également avoir des rencontres bilatérales avec le chancelier allemand Merz, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.
«Il participera également à la réunion au +format de Berlin+ avec des dirigeants de pays européens, de l'UE, de l'OTAN et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio», a précisé la présidence ukrainienne. Par ailleurs, toujours d'après cette source, Zelensky doit rencontrer vendredi la figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi. Il est prévu ensuite que Volodymyr Zelensky s'exprime samedi lors de la Conférence sur la sécurité.
Source: AFP
Le Kremlin dit que de nouvelles négociations avec l'Ukraine auront lieu «la semaine prochaine»
De nouvelles négociations avec l'Ukraine auront lieu «la semaine prochaine», a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que le conflit entre les deux pays entre bientôt dans sa cinquième année.
«Il y a un accord pour que cela ait lieu, en effet, la semaine prochaine. Nous vous informerons du lieu et des dates», a dit Dmitri Peskov lors d'un point presse auquel participait l'AFP.
Source: AFP
Six civils dont trois frères tués dans des attaques russes
Six personnes, dont trois jeunes frères, ont été tuées dans des attaques russes nocturnes sur l'est et le sud de l'Ukraine, ont annoncé vendredi les services d'urgence et les autorités locales.
A Kramatorsk (est), une frappe russe sur un quartier résidentiel a tué deux jumeaux âgés de 19 ans et leur petit frère de 8 ans, a annoncé le parquet de la région de Donetsk, en grande partie occupée par les Russes.
Leur mère de 43 ans et leur grand-mère de 65 ans ont été blessées dans l'attaque, qui s'est produite jeudi soir selon la même source. Un quatrième homme, né en 1962, a été tué dans les frappes, selon le gouverneur militaire de Kramatorsk.
Dans la région de Zaporijjia (sud), un homme de 48 ans a été tué jeudi soir dans une attaque de drones ayant touché un immeuble résidentiel, selon les services de secours. Dans la région d'Odessa, située au bord de la mer Noire, un civil a été tué et six autres blessés, dont trois grièvement, dans une attaque de drones sur l'un des ports, pilonnés régulièrement par les forces de Moscou.
Source: AFP
Les alliés de l'Ukraine ont déjà promis une aide militaire de 35 milliards de dollars à Kiev
Les Alliés de l'Ukraine, réunis jeudi à Bruxelles, se sont déjà engagés à fournir quelque 35 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine cette année, a assuré le secrétaire britannique à la Défense John Healey. Ces chiffres comprennent de nouveaux engagements bilatéraux, mais aussi d'anciennes promesses déjà faites par les pays alliés de l'Ukraine, dont notamment les 11,5 milliards d'euros déjà annoncés par l'Allemagne, a expliqué un diplomate à l'Otan.
«Nous allons intensifier l'aide militaire à l'Ukraine. Nous allons accentuer la pression sur la Russie», a affirmé John Healey à l'issue d'une réunion du Groupe de contact entre l'Ukraine et ses alliés à Bruxelles. En 2025, ce groupe a rassemblé quelque 45 milliards de dollars d'aide militaire en faveur de l'Ukraine, «en 2026, nous devons faire mieux, nous devons faire plus», avait déclaré le ministre britannique au début de cette réunion.
«Il s'agit de sauver des vies»
Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé de son côté que son pays était prêt à livrer cinq nouveaux intercepteurs, de type PAC-3, pour la défense anti-aérienne de l'Ukraine, mais à condition que les autres pays alliés de l'Ukraine en livrent au moins une trentaine d'autres de leur côté. Il s'est néanmoins dit «très optimiste» sur les chances d'obtenir leur accord.
«Nous savons tous qu'il s'agit de sauver des vies», a rappelé devant la presse Boris Pistorius, aux côtés de son homologue ukrainien Mykhaïlo Fedorov. Des frappes russes massives contre le réseau énergétique ukrainien ont provoqué des coupures de chauffage et d'électricité dans de larges zones du pays en plein hiver glacial.
«C'est tout simplement du terrorisme contre la population civile ukrainienne», s'est indigné Boris Pistorius, dénonçant l'usage de l'hiver «comme une arme à l'encontre de femmes, enfants et hommes innocents» . «Les Russes ne peuvent pas nous vaincre sur le terrain, et c'est pourquoi ils mènent aujourd'hui une guerre contre nos infrastructures critiques», a dénoncé de son côté son homologue ukrainien. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les deux coprésidents de ce Groupe de contact, auparavant dirigé par les Etats-Unis.
Source: AFP
La Norvège achète des bombes françaises pour l'Ukraine
La Norvège a annoncé jeudi l'achat d'un «gros volume» de bombes planantes françaises dans le cadre d'un accord bilatéral entre les deux pays pour soutenir militairement l'Ukraine face à l'invasion russe.
«L'accord donne à la Norvège et à la France la possibilité de coopérer pour faire don de matériels de défense uniques et recherchés, via des acquisitions auprès de l'industrie française ou des dons prélevés sur les stocks français», a indiqué le ministère norvégien de la Défense.
«Un gros volume»
«Dans un premier temps, la Norvège contribue à hauteur d'environ 4,2 milliards de couronnes (371 millions d'euros), et la France garantit un prêt d'environ 3 milliards de couronnes», a-t-il ajouté dans un communiqué.
L'accord comprend l'achat d'un «gros volume» d'armements air-sol ainsi que de capacités de surveillance et d'analyse, précise le ministère. Le type exact des armements et des capacités en question n'a pas été fourni.
Source: AFP